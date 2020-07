In articol:

Adela Chirica a devenit cunoscuta prin prisma relatiei amoroase pe care a avut-o cu afaceristul Toni Sota, cel caruia i-a daruit un baietel. Ea a devenit logodnica acestuia, insa, inainte de nunta, mirele, Tony Sota, s-a razgandit si s-a insurat cu alta frumoasa, Natalia Barbu, o cantareata din Republica Moldova. La scurt timp, Natalia Barbu i-a daruit milionarului un copil.

Frumoasa Adela Chirica nu are pace nici acum: în 2016, Adela Povestea cum s-a confruntat co o perioadă extraordinar de grea.

"Da, o banala investigatie poate face diferenta intre a fi sau a nu mai fi! Doctorul Viisoreanu si Doctorul Stangu sunt cei care m-au ajutat. Am ajuns la ei disperata, distrusa, speriata si plangand in hohote! Teoretic, monitorizarile periodice la oncologie suna sinistru. Practic, sunt balsam pentru suflet! Pentru mine, investigatiile facute in ianuarie la sani, nu doar mi-au salvat viata si schimbat-o, ci si m-au facut mai bogata avand alaturi de mine o echipa de medici minunati. Va spun, cancerul nedescoperit in timp util ucide!”, spunea Adela Chirica.

Dupa 9 luni de la operatia sa la sani, cand i-au fost extrase 2 formatiuni din cele 20 gasite, Adela si-a indreptat mai mult atentia asupra sanatatii sale. La ultimul control, realizat in luna noiembrie, ea a primit vesti bune. Din cele 18 formatiuni 16 s-au resorbit, iar in acest moment, in zona sanilor mai sunt prezente doar doua care sunt monitorizate constant.

Acum, în vara anului 2020, Adela Chirica tot nu se poate bucura de viață: încă din luna ianuarie, frumoasa blondă a fost bombardată cu mesaje de amenințare din partea unei femei, pe internet. Acestea au fost atât de dure și de nemiloase, încât Adela a fost nevoită să regură la Poliție: a făcut două plângeri pe numele femeii ce o hărțuia.

Adela Chirica, amenințată atât ea cât și fiul

Partea cea mai sinistră, poate, a mesajului, este faptul că îi sunt adresate cuvinte îngrozitoare și fiului Adelei, Davis, care suferă de Sindromul Dravet.

”Poți să te rogi cât vrei, să te duci zilnic la biserică, dar eu zic că meriți să mori, să îți recidiveze cancerul. Sper ca în curând să mănânc o colivă delicioasă. Poate mă inviți la coliva fiului tău că, na, a avut ghinionul să-l nască o mamă fără conștiință, a făcut o afacere din copil și boală.

Când am citit că a avut criză epileptică săptămâna trecută copilul tău, gata mi-am zis, încă odată, că viața este guvernată de legea compensației. Răzbunarea cea mai frumoasă, sper s-o mai trăiesc încă o dată, este să afli că i-a murit copilul persoanei pe care vrei să te răzbuni”, este mesajul inimaginabil pe care l-a putut primi Adela Chirica.