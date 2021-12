Ameri Nasrin și-a dat demisia în direct, la scurt timp după scandalul cu Simona Hapciuc: ”Se încheie și drumul meu”

In articol:

Ameri Nasrin i-a luat pe toți prin surprindere, după ce și-a anunțat demisia în direct! După nouă ani de colaborare cu postul de televiziune la care a lucrat, vedeta și-a luat ADIO. Le-a transmis telespectatorilor un mesaj public, iar mai apoi a scris altul pe contul ei de Instagram, cu mai multe detalii despre plecarea ei.

Totul s-a întâmplat la scurt timp după scandalul pe care l-a avut cu Simona Hapciuc. Totuși, vedeta de televiziune spune că nu au existat presiuni din exterior, decizia fiind în totalitate luată de ea.

„ Sunt tare mândră că am pornit exact așa cum am simțit, am urcat treaptă cu treaptă, am învățat televiziune. (…) Astăzi se încheie și drumul meu la Antena Stars”, a anunțat aceasta în direct. Ba mai mult decât atât, bruneta spune că drumul ei în televizune nu se oprește aici.

„O să aflați mult mai multe alte lucruri pentru că pentru mine, personal, 2022 este un an al schimbărilor, iar schimbarea este întotdeauna binevenită în viața mea. (…) Nu vă voi dezamăgi’, a mai adăugat ea.

Ameri Nasrin: ”Am greșit, am râs, am plâns”

Vedeta de televiziune promite că în 2022 vine cu proiecte noi. ”In stanga, e prima poza facuta in timpul primului meu live! In dreapta, ultima poza din platoul Star Matinal! De la prima poza pana la cea de azi, au trecut 9 ani. 9 ani in care am invatat, am evoluat, am cunoscut oameni minunati, am gresit, am ras, am plans. Tot astazi, se incheie un capitol important din viata mea! Imi iau ramas bun de la Antena Stars, recunoscatoare pentru tot parcursul meu! Le multumesc oamenilor care au avut incredere in mine si in ceea ce pot sa fac. Sunt mandra pentru ca am reusit sa realizez si sa prezint cu succes doua proiecte de suflet: Star Matinal si Star Magazin! Decizia imi apartine in totalitate si stiu sigur ca schimbarea care va veni, va fi de bun augur! Mandra sa stiu ca am realizat recorduri de audienta impreuna cu super echipa mea, fara de care nu as fi reusit sa ajung pana aici! Dar, nu uit sa va multumesc, voua, matinalilor! Celor care m-ati urmarit, incurajat, criticat atunci cand era cazul. Pentru toate acestea, va multumesc si va promit ca nu o sa va dezamagesc! 🙏 2022, de-abia astept sa ne cunoastem! ❤️”, este mesajul vedetei, postat pe contul ei de Instagram.

