America Express 2022. Cine sunt prezentatorii de la America Express, Drumul Aurului, dar și care sunt echipele care vor face față provocărilor la America Express 2022.

Cine prezintă America Express 2022?

Irina Fodor va prezenta noul sezon al reality show-ului America Express, Drumul Aurului, alături de Oase şi actorul Marius Damian. Cei treci au făcut echipă și au prezentat în aceeași formulă și Asia Express, sezonul 4.

Momentan nu se știe când va avea loc premiera noului sezon al emisiunii America Express 2022, însă filmările au început. Este de așteptat ca America Express 2022 să debuteze pe micile ecrane la jumătatea lunii septembrie.

Cine sunt vedetele care participă la America Express 2022?

Nouă cupluri de vedete vor participa la America Express 2022: Chef Cătălin Scărlătescu şi iubita lui, Doina Teodoru, Puya şi soţia lui, Melinda

Concurenții de la America Express 2022 vor fi nevoiți să trăiască doar cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Irina Fodor, despre America Express 2022

Irina Fodor a început filmările pentru America Express 2022 și a împărtășit o parte din experiența sa cu fanii de pe rețelele de socializare.

”Gata de fiesta! Nopțile de weekend în Mexic sunt o explozie de energie și muzică, străzile sunt înțesate de oameni, la fiecare colț de stradă se gătește câte ceva, iar aromele ridicate în aer trezesc pofta de mâncare chiar dacă de abia ai luat masa.

O adevărată provocare atunci când ești în cursa America Express, iar siesta iși face apariția rar spre deloc în program. Până acum, mexicanii s-au dovedit a fi oameni calzi și prietenoși cu străinii, vin să facă poze cu noi chiar dacă nu ne cunosc, doar pentru că văd desfășurarea de forțe din jur și își dau seama că se petrece ceva important. Trupele de mariachi sunt peste tot, iar muzica lor tradițională răsună până spre dimineață.

Prin tot acest peisaj aglomerat, concurenții aleargă către misiuni și speră să prindă un loc în fruntea clasamentului, pentru ca aventura lor în aceste locuri de poveste să dureze cât mai mult. America Express continuă!”, a scris prezentatoarea pe rețelele de socializare.

Larisa Iordache și Diana Bulimar sunt concurente în sezonul cinci America Express 2022. „Această experiență ne va solicita la maxim!”

Cine a câștigat Asia Express sezonul 4

Marea finală Asia Express, sezonul 4, s-a disputat la Ierusalim, între două echipe: Cuza și Emi și Elwira și Mihai Petre, însă marele premiu în valoare de 30.000 de euro a fost câștigat de Mihai Petre și soția sa.

Astfel, după o cursă dificilă și cu multe obstacole, Elwira și Mihai Petre au reușit să plece acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar și cu o experiență de neuitat.

Mihai Petre s-a simțit copleșit de emoții la Asia Express 2021. Coregraful se simte mândru de ceea ce a realizat în această competiție.

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional. Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos. Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a spus Mihai Petre pentru a1.ro.