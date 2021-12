Ami, dezvăluiri ÎN PREMIERĂ despre fostul iubit! Care a fost, cu adevărat, cauza rupturii? “A fost o învățătură de minte”

In articol:

Cântăreața Ami are milioane de fani care îi ascultă și apreciază muzica. Însă, aceștia nu știu prea multe despre viața ei personală, din cauză că artista este foarte discretă când vine vorba de acest subiect. Invitată în cadrul emisiunii “Duet”, moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, Ami și-a deschis sufletul și a dat din casă despre

Ami, mărturii despre fosta relație

sentimentele care au încercat-o de-a lungul timpului.

Deși a încercat pe cât posibil să își țină relația ascunsă, presa a aflat și, la vremea aceea, a fost un subiect foarte mediatizat. Pentru Ami a fost un moment destul de dificil, pe care, spune ea, nu a știut să-l controleze prea bine.

“Relația mea a fost distrusă din cauza carierei mele și din cauză că voiam să o ascund. S-a dus o relație destul de lungă pe care am avut-o. După ce s-a aflat, a fost un cumul de factori și o învățătură de minte să nu mai vorbesc despre o relație până lucrurile nu sunt serioase, până nu sunt cerută și am un copil. Momentan nu am nimic.” ,a mărturisit Ami.

De asemenea, un alt lucru care a deranjat-o extrem de mult pe cântăreață a fost faptul că, la un moment dat, a fost cuplată chiar și cu fratele ei.

Cum și-a început Ami cariera muzicală?

Astfel, artista afirmă că acestea sunt motivele pentru care nu etse prea deschisă când vine vorba despre viața personală.

În spatele succesului fabulos pe care îl are astăzi, Ami a depus foarte multă muncă pentru a avea rezultatele din prezent. Artista i-a povestit Alexandrei Ungureanu cum a început totul și cât de greu i-a fost.

“Au fost momente când nu am știut să mă bucur, când m-am întrebat de ce nu mi se întâmplă anumite lucruri, dar mi-am dat seama mai târziu, după ce m-am maturizat, că lucrurile se întâmplă cu un motiv și doar atunci când trebuie să înveți ceva. Nu mai sunt naivă. Riscam să cad într-o parte de frustrare.”, a declarat Ami.

Înainte de a avea o carieră solo, Ami a fost vocea de fundal a altor cântărețe celebre. Aceasta mărturisește că abia după câțiva ani a reușit să aibă încredere în ea și în talentul ei.

“Am făcut backing pentru Paula Selling și Andra. Au fost momente când nu m-am simțit suficientă, însă am învățat să mă accept cu totul.”, a adăugat Ami