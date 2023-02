AMI, întâmplare greu de imaginat înainte de a ajunge pe covorul roșu. Artistei nu i-a venit să creadă: „Așa suntem noi, trecem peste orice moment”

In articol:

AMI are constant concerte, apare în fața fanilor săi și este obișnuită să păstreze mereu o apariție impecabilă. Iată însă că, chiar dacă este o artistă cu experiență, nici pe ea nu o ocolesc micile erori.

Totuși, pentru că apare de ani întregi în lumina reflectoarelor, vedeta știe cum să gestioneze situațiile limită și cum să aducă lucrurile înapoi pe un făgaș normal.

AMI a fost nevoită să improvizeze după ce și-a uitat o mare parte dintr-o ținută acasă

Pe lângă spectacolele pe care le susține, AMI este invitată și la o mulțime de evenimente. Cu ceva timp în urmă, aceasta trebuia să pășească pe covorul roșu.

Bineînțeles, cântăreața s-a pregătit temeinic pentru a avea o apariție de milioane. Iată însă că, atunci când a vrut să se îmbrace, a realizat că nu mai avea cu ce, și asta pentru că uitase acasă o mare parte din ținută.

Chiar dacă a fost un moment la limită, care i-a dat fiori reci solistei, aceasta nu s-a pierdut cu firea și a improvizat repede altceva, pentru a ajunge la timp la eveniment.

Acesta nu este însă nici pe departe singurul ghinion care i s-a întâmplat artistei de când urcă pe scenă. Vedeta a mărturisit că la un moment dat, chiar în timpul unui concert, aceasta s-a împiedicat și a uitat pur și simplu versurile pe care le cânta.

„Au fost momente în care m-am împiedicat pe scenă sau am uitat versurile, nu mai știam ce urmează de emoție, de bucurie, de fericire, de oboseală. Țin minte că am fost la niște premii muzicale și ar fi trebuit să port o anumită ținută. Am făcut-o la comandă, eram foarte pregătită pentru covorul roșu. Însă am uitat jumătate de ținută acasă. Am fost nevoită să găsesc o altă variantă. Norocul este că am multe variante în bagaj pentru că știu că se pot întâmpla foarte multe. A trebuit să găsesc o altă variantă, nu am fost foarte fericită, dar am trecut peste moment. Așa suntem noi, trecem peste orice moment. A fost destul de neplăcut atunci. Lucrasem mult la outfit-ul respectiv și îmi părea rău, dar l-am purtat în altă zi.”, a povestit AMI, pentru ego.ro.

