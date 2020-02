Celebrul prezentator Octavian Ursulescu a rememorat câteva întâmplări trăite alături de Angela Similea, în 1990, la prima lui ieșire în străinătate. Prezentator de emisiuni tv, evenimente și festivaluri muzicale, Ursulescu face parte integrantă din istoria muzicii ușoare românești, cunoscând îndeaproape vedetele de prim rang din showbiz-ul autohton.

O amintire minunată este legată de prima mea ieșire în Occident (înainte nu aveam viză, spre deosebire de mulți dintre cei care azi se dau...dizidenți!), în 1990, la festivalul de la Sanremo. Angela a făcut parte din delegația României la ”Sanremo Libertă”, un spectacol cu vedete din fostele țări socialiste, prost organizat însă, desfășurat cu sala goală. Cum festivalul mare începea peste 2 zile, ceilalți s-au întors în țară, dar eu (invitat să scriu editoriale de către un mare ziar din Milano) și Angela am rămas.

Cum în seara Galei am primit de la organizatori invitații în primul rînd, am rămas în sala presei și i le-am oferit Angelei, care a stat lîngă...Maradona! M-am bucurat mult s-o revăd anul trecut atat la lansarea cărții mele despre Titus Munteanu (care a făcut cu ea show-uri TV memorabile), cît și la cea în care Marius Țeicu a reeditat, la casa de discuri Eurostar, șlagărele sale cîntate de ea. Angela Similea a promis atunci să reintre în studio, iar eu sper s-o revedem și pe scene!", a povestit Ursulescu, potrivit tabuhighlife.ro.