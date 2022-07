Amna a fost diagnosticată greșit cu o boală cruntă: „Aveam o dungă pe buletin”. Artista mergea săptămânal să facă analize

In articol:

De-a lungul carierei sale, Amna a reușit să atragă de partea sa o mulțime de persoane care o iubesc, însă puțini dintre fanii săi știu, de fapt, greutățile prin care a trecut artista. De curând, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” și-a deschis sufletul în fața admiratorilor și a vorbit despre o perioadă grea din viața ei, atunci când medicii au diagnosticat-o cu o boală cruntă, însă diagnosticul era unul greșit.

Vedeta și-a făcut griji și tot ce își dorea la momentul respectiv era să se vindece. În perioada aceea, Amna ar fi trebui să fie supusă unei operații, însă intervenția chirurgicală nu a mai avut loc, din cauza unei probleme pe care a avut-o medicul ce avea grijă de ea.

Până la urmă, cântăreața a reușit să ia legătura cu un medic ce ajutat-o și în trei luni a fost bine din punct de vedere medical.

„Înainte cu o zi de a face această intervenție, m-am rugat la Dumnezeu și am sunat să anulez operația. Oricum, n-o făcea că voiam să plec în Austria înainte. Asistenta doamnei doctor m-a sunat și mi-a spus că doamna își anulase toate operațiile că soțul făcuse atac cerebral. Ieșea Papa Nicolau foarte prost și se pierdea în continuu. La fiecare Papa Nicolau se băgau bani în buzunarul doamnei doctor și al asistentei. Am venit cu rezultatul din Austria la un domn profesor de aici și în trei luni am fost bine. N-a fost nevoie de nicio intervenție, doar de niște pastiluțe.”, a povestit Amna, pentru un post TV.

Singurul lucru ce a ajutat-o pe artistă a fost muzica

Amna a mai povestit că era foarte speriată, iar singurul lucru ce a ajutat-o în perioada aceea grea a fost muzica.

De asemenea, cântăreața a mai precizat că avea lipită pe buletin o dungă, de la Institutul de Oncologie, și săptămânal mergea să-și facă analize.

„Aveam o dungă pe buletin de la Fundeni, de la Institutul de Oncologie. Scria numărul meu de dosar și eu în fiecare marți mergeam și făceam analize.

În momentul în care am dezlipit mizeria aia de leocoplast cu numărul de dosar, am plâns în hohote. Singurul lucru care mă ajuta, era muzica. Eram foarte speriată”, a mai povestit artista.