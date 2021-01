Amna, concurentă la Survivor România 2021, sezonul 2. Ce o sperie cel mai tare la competiție: „S-ar putea să plâng dacă...”

Începe „Survivor România” 2021! Amna este una dintre concurentele care fac parte din echipa Faimoșilor în sezonul 2 al reality show-ului.

In articol:

Amna, alături de Alexandra Stan, Roxana Nemeș, Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu și Cosmin Stanciu vor lupta pentru supraviețuire în noul sezon „Survivor România” 2021. Celebritățile sunt pregătite să-și testeze limitele în Republica Dominicană.

Amna, concurentă în echipa Faimoșilor la „Survivor România” 2021

Frumoasa Amna, pe numele real Cristina Andreea Frunzăreanu, este una dintre cele mai apreciate și recognoscibile voci din România. Cântăreața a acceptat provocarea de a participa lacea mai grea competiție televizată și este gata să demostreze că are calitațile unei învingătoare. Este pentru prima oară când artista participă la un reality show despre și pentru supraviețuire.

Amna a declarat că participarea la „Survivor România” o va ajuta să se descopere mai mult și să vadă cum reacționează în situații vitrege. Ea spune că prin intermediuol competiției va reuși să-și dea un restart.„Am avut nevoie de o schimbare și am simțit nevoia să îmi curăț sufletul. Nu am mai călătorit de un an și ceva și, când a venit această propunere, am zis că o astfel de experiență mă va întări și mă va ajută să îmi descopăr limitele.

Cu siguranță voi fi o femeie mai puternică. Sunt un om extrem de bun, întotdeauna mi-a plăcut să lucrez în echipa, sunt o fire constructivă, sunt sensibilă, s-ar putea să plâng dacă țipă cineva la mine. Voi face față cu greu lipsurilor, dar merg acolo cu dorința de a reuși”,a declarat Amna.

Amna a arătat de-a lungul timpului că este o femeie puternică și stăpână pe sine, ceea ce o va ajuta enorm în competiție. Deși a trecut prin multe greutăți, printre care divorțul de soțul ei, artista a știut mereu să

vadă partea plină a paharului.

Amna, despre motivele care i-au distrus căsnicia

Amna, în vârstă de 35 de ani, a divorțat de soțul ei în vara anului 2019, după o căsnicie de 9 ani. Cei doi au împreună un băiețel de șase ani, pe careartista îl crește singură . Cântăreața a fost întotdeauna discretă în ce privește viața personală, însă, în cele din urmă, a fost nevoită să confirme zvonurile din presă legate de separare.

Mai mult, Amna a găsit puterea să vorbească într-o emisiune televizată despre motivul pentru care a decis să pună capăt relației cu fostul soț. Ea a invocat timpul prea puțin petrecut în familie, din cauza activităților cotidiene și profesionale care de cele mai multe ori nu le permitea celor doi să se conecteze.

„Este un mare zbucium în mine pe care l-am scris pe hârtie și apoi l-am înregistrat în studio. Și am vrut să împărtășesc cu voi trăirea mea pe care bănuiesc că și voi o trăiți din plin. Cred că nu mai avem timp de absolut nimic și cred că am intrat în așa-zisă cursă a șobolanului.

Încercăm să facem tot timpul bani, afaceri, să fim de succes și uităm de cea mai importantă parte a sufletului nostru, familia. Și ne trezim uneori, mult-mult prea târziu, când poate oamenii noștri dragi nu mai sunt lângă noi sau când copiii noștri au crescut”, spunea Amna, într-o emisiunea televizată.

Concurenții „Survivor România” vor fi în situația de a-și construi singuri adăpost, de a-și procura hrană prin abilitățile fizice și inventivitate, și vor fi nevoiți să aplice o strategie pe termen lung pentru a-și construi alianțe și a rezista cât mai mult în concurs.

Cel de-al doilea sezon „Survivor România” începe sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D. Show-ul va fi difuzat cinci zile pe săptămâna după cum urmează: în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, și de vineri până duminică, de la 20:00.