Amna e pe cai mari! Ce bolid de lux conduce blondina și cât valorează o astfel de bijuterie pe patru roți | EXCLUSIV

Amna este una dintre cele mai ascultate și apreciate artiste de la noi din țară. O caracterizează zâmbetul larg și des pe care îl vedem pe chipul ei, un corp fără cusur și bineînțeles, talentul muzical indiscutabil.

Ei bine, noua sa achiziție îi face concurență la frumusețe. Iată despre ce este vorba.

Amna, deținătoarea unui bolid de 100.000 de euro

Amna s-a decis! Vrea să fure orice privire pe străzile din Capitală. Așadar, frumoasa vedetă și-a achiziționat și accesorizat un bolid de mare lux. Cu această ocazie, Amna ne-a dus într-o excursie în lumea Barbie. Spunem asta pentru că Amna este o blondă superbă, cu ochi albaștri, iar mașina este toată roz. Așa, da!

Cu siguranță artista va întoarce orice cap pe stradă, când va sta la semafor dau când va trece în viteză pe lângă celelalte mașini.

Bolidul de lux are mulți cai putere, fiind unul dintre cele mai noi modele apărute pe piața automobilelor. Amna este șoferul unui Porche Cayenne, care valorează în jur de 100.000 de euro. Cu siguranță se vede influența prietenului său bun, Dorian Popa, fiindcă artista are acum o bijuterie pe patru roți cu care să se mândrească.

Amna a fost diagnosticată cu o boală cruntă

În urmă cu câțiva ani, Amna a avut probleme serioase de sănătate. Artista a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-și îndeplini visul și a fi sănătoasă pentru a avea grijă de fiul ei, David.

“Eu am vândut mașina ca să îmi iau piesa. Am renunțat la jobul meu de translator. Eram foarte bolnavă. Nu știe nimeni asta. Nu știam dacă o să mai trăiesc. (…) Cineva de la Fundeni mi-a pus un diagnostic greșit. Iar eu timp de un an de zile, am trăit cu ideea că sunt mult mai bolnavă decât eram de fapt și a trebuit să ajung în Austria ca să înțeleg că eu nu sunt bolnavă atât de rău și că e totul tratabil. Dar, am trăit cu o dungă în buletin și cu niște analize la Fundeni în fiecare marți, timp de un an. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată lecția asta! Nu aș fi avut curaj niciodată în viața mea, dacă nu cântam în fiecare noapte în cafenele pe 100 de lei ca și cum era ultimul meu recital, să las jobul, ca să fac muzică. Și atunci am zis că nu știu cât mai trăiesc și că vreau să cânt.”, a declarat Amna, în cadrul podcastului “Roxana te dezbracă de secrete!”.

