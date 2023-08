Amna, la un pas de leșin pe scenă! Abia a putut să-și ducă show-ul la bun sfârșit: „Nu puteam să mă țin pe picioare”

In articol:

Amna se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Mai mult, cântăreața are numeroase concerte unde este invitată să întrețină atmosfera și unde de fiecare dată face un show de proporții, încântându-și fanii cu prestațiile sale.

Totuși, de curând, cântăreața a trecut printr-un episod neplăcut, chiar înainte de a intra pe scenă. Blondina spune că i s-a făcut rău și abia a reușit să se țină pe picioare, din cauza stărilor cu care se confrunta. Amna a vorbit despre acest subiect, precizând însă și-a adunat forțele pentru a duce la bun sfârșit show-ul, ceea ce i-a reușit de minune.

„ Mi-a fost foarte rău înainte să intru pe scenă și îmi era teamă că o să pățesc ceva. Nu știu ce am putut să pățesc, deci mi-a fost foarte rău, nu puteam să mă țin pe picioare, dar gata, suntem puternice! Avem o grămadă de oameni în echipă care sunt minunați, instrumentiștii, fetele… suntem o gașcă foarte faină”, a declarat Amna, pentru un post TV.

Amna a ajuns pe mâinile medicilor, în urmă cu o lună

În urmă cu o lună, Amna a ajuns pe mâinile medicilor și a fost nevoită să apeleze la o intervenție chirurgicală, pentru a-și scoate o aluniță.

După operație, vedeta a făcut o serie de declarații despre starea sa de sănătate, spunând că a mers la control și totul este în regulă, iar recuperarea de după intervenția chirurgicală decurge foarte bine.

„Sunt niște lucruri absolut normale din viața oricărui om. Am avut o aluniță, care a luat-o puțin razna și am mers să o controlez și evident că a trebuit să fie scoasă, pentru că așa este mai ok. Am avut patru fire, le-am scos, din cauza aceasta am fost ieri. Fix pentru a scoate firele și pentru a verifica un pic cum stă situația, dacă s-a închis rana și totul este ok”, a declarat Amna, pentru un post TV, în urmă cu ceva timp.