Amna, Paște alături de bunica sa în vârstă de 90 de ani! În același timp va fi și pe scenă! Cum va reuși să se împartă? "Încerc să îmbin utilul cu plăcutul" | EXCLUSIV

Amna este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Aceasta are un mare succes în industria muzicală, lansând hit după hit, însă în spatele acestuia se află multe greutăți peste care artista a trebuit să treacă pentru a-și îndeplini visele.

Amna se împarte de Paște între casă și scenă

De Paște, Amna are multă treabă. Aceasta va trebui să se împartă între oamenii dargi, familia și scenă, muzica. Cum va reuși acest lucru ne-a spus chiar ea.

"De Paște sunt pe scenă și apoi sunt acasă, la copil. Îmbin jobul cu familia. De asemenea, plec la bunica mea de 90 de ani, mă duc la ea să o vizitez la țară. Vrem să facem un Paște cu bunica și să fim toți. Oricât ai vrea să fii de adept al tradițiilor, când muncești foarte mult nu știu cât poți să te ocupi de cozonaci și de pască. Eu sunt mai mult pe muncă în perioada asta, mai ales că am avut o pauză cu toții. Deci, de Paște o să fiu și pe scenă și acasă, încerc să îmbin utilul cu plăcutul, întotdeauna.", a mărturisit Amna, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Amna, probleme la început de carieră

Amna și-a dorit dintotdeauna să cânte, iar acest lucru îl spune chiar ea. Artista a vobit pentru prima dată despre cel mai greu moment din viața sa și anume, când a fost diagnosticată cu o boală care îi putea curma viața în orice moment. Aceasta povestește despre prima piesă și cum a ajuns să facă muzică.

“Eu am vândut mașina ca să îmi iau piesa. Am renunțat la jobul meu de translator. Eram foarte bolnavă. Nu știe nimeni asta. Nu știam dacă o să mai trăiesc. (…) Cineva de la Fundeni mi-a pus un diagnostic greșit. Iar eu timp de un an de zile, am trăit cu ideea că sunt mult mai bolnavă decât eram de fapt și a trebuit să ajung în Austria ca să înțeleg că eu nu sunt bolnavă atât de rău și că e totul tratabil. Dar, am trăit cu o dungă în buletin și cu niște analize la Fundeni în fiecare marți, timp de un an.”, a declarat Amna, în cadrul podcastului "Roxana te dezbracă de secrete".