Amna a divorțat de soțul ei în urmă cu șase luni, după 9 ani de căsicie. De vină pentru ruptura dintre ei ar fi fost programul încărcat, ca în multe alte cupluri din showbiz. „Dacă aş da timpul înapoi, nu l-aş mai implica în activităţile mele concertistice. Aşa era atunci moda. Am vrut să fie sigur pe ceea ce fac eu. Am fost plecată mult în alte ţări, am vrut să fie cu mine, să aibă încredere în mine…”, a declarat Amna la un moment dat.

Deși s-au despărțit în urmă cu șase luni, Amna și bărbatul cu care a avut o relație timp de mai bine de 12 ani au fost surprinși la cinematograf, împreună cu fiul lor. Ea și Cristi Mușat s-au distrat de minune alături de micuțul David.

Amna, primele declarații despre relația cu fostul soț

„Ne-am întâlnit înainte de Revelion, dar nu ne-am împăcat. Au fost sărbătorile de iarnă, iar pentru David, băiețelul nostru, a fost important să ne vadă împreună. Nu poți să îi explici copilului că noi am divorțat. De dragul lui am ieșit la un film. Pentru mine important e ca David să fie fericit. Lucrurile pe care le-am făcut sunt de dragul lui”, a declarat Amna pentru Cancan, după ce în presă au apărut imaginile în care ea apare alături de Cristi Mușat, fostul soț, și de copilul lor, David.