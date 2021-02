Amna, show total în București! A cântat toată noaptea! E clar, și-a revenit după Survivor România 2021 Video

In articol:

Pentru Amna, competiția Survivor România 2021 a fost de două ori mai grea decât s-ar fi așteptat. În primul rând, pentru că a fost despărțită complet de copilul pe care îl are, și în al doilea rând din cauza problemelor de sănătate care nu i-au permis, practic, să facă față competiției din Republica Dominicană.

Citeste si: Adevărul despre concurenții de la Survivor România 2021! Cine este cel mai bun? Surpriza topului, Faimoasa Alexandra Stan!

”M-am simțit foarte rău, am început să mă deshidratez, după care am ajuns la spital. Primul doctor nu și-a dat seama de nimic, al doilea doctor m-a trimis direct la spital de urgență, aveam febră foarte mare și mi-a făcut o serie de analize…În curând mă voi opera și sunt gata să fac și pasul ăsta pentru că este cazul. (...) „Mâinile mele nu arătau foarte bine, am avut foarte multe branule, am fost foarte deshidratată, doctorii și-au făcut treaba. Nu mai suportam.

Amna s-a recuperat, in parte, dupa suferinta, chiar in Republica Dominicana

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Am făcut la analize și am avut atâtea branule în mână încât nu mai puteam. Am făcut tot ce am putut în emisiune, îmi pare foarte rău că nu am rămas în emisiune, doar că sănătatea primează și e bine să stii când să te retragi. Medicii ar fi decis dacă eu să rămân sau nu, dacă nu ar fi fost votul publicului”, a povestit Amna, la revenirea în România. De altfel, timpul de la eliminarea ei din competiție și revenirea în țară a fost mai mare decât s-ar fi așteptat, medicii luând hotărârea sîă nu îi permită să zboare până nu se va recupera suficient.

Citeste si: Amna a spus tot adevărul despre eliminarea de la Survivor România! Cât de greu i-a fost în competiție

Acum însă, din fericire, talentata cântăreață pare că și-a revenit pe deplin, motiv pentru care, într-una dintre serile trecute, Amna a avut un recital la care a făcut un show de zile mari. Mai exact, la unul dintre restaurantele de lux din București, invitată să cânte, Amna a demonstrat pe de-a-ntregul de ce este una dintre cele mai apreciate artiste din domeniu, dovedind că, pe

lângă voce, are și o mare disponibilitate la efort, succesul ei fiind aplaudat la scenă deschisă.

Citeste si: Zanni de la Survivor România a fost părăsit de mamă. Faimosul a luptat toată viața pentru supraviețuire: „Am dormit pe unde am apucat”

Îmbrăcată comod, dar în așa fel încât să pună în evidență silueta și mai frumoasă pe care a căpătat-o după experiența de la Suvivor România, Amna s-a bucurat să cânte timp de câteva ore și și-a încântat admiratorii cu cele mai cunoscute piese de-ale sale, dar și cu câteva din repertoriul internațional, dovedind că știe să cânte orice, live.

Amna, despre Survivor România: ”Provocare uriașă”

"Competiția aceasta a fost o provocare uriașă. Mă simt mai puternică acum, deși poate pentru telespectatori sau colegi nu am fost suficient de puternică. Mi-am depășit niște limite. Am învățat să stau cu mine, eram tot timpul într-o fugă continuă în București: telefoane, Instagram, Facebook, rețele de socializare. Niciodată nu apucam să stau cu mine", a declarat Amna despre Survivor Romania 2021.