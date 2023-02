Amna, vacanță cu năbădăi. Vedeta a primit amenințări după ce i-a făcut unei fane o urare cu ocazia zilei de naștere: „Cum am putut eu să fac așa ceva, că eu destram familii”

In articol:

Amna a fost de curând în vacanță cu mama și de fiul ei, David. Totul a fost bine până la un moment dat, când la artista a venit un bărbat cu o cerere neobișnuită.

Omul a rugat-o pe solistă să îi transmită o urare soției sale, mare fană a cântăreței, pentru că era ziua de naștere a femeii.

Lucrurile au luat însă o întorsătura extrem de neașteptată.

Amna, amenințată cu Poliția de către un fan

Cântăreața a răspuns pozitiv solicitării și i-a transmis un mesaj video fanei sale. Iată însă că, la scurt timp, aceasta a început să primească amenințări de la bărbat pentru că ar fi greșit numele soției sale.

Mai mult decât atât, bărbatul a amenințat-o pe artistă că o să meargă la Poliție pentru că, chipurile, îi desparte familia.

„Dacă voi ați înțeles ceva din viața asta, să îmi traduceți și mie, că eu n-am înțeles. Am fost într-un concediu cu mama și cu David și îmi spune cineva la masa, când eram într-o seară cu familia mea, în timpul meu liber: „Vă rog frumos, nu vă supărați, soția mea e o mare fană de-a dumneavoastră. Puteți să faceți un video scurt și să îi spuneți două cuvinte”. Eu după: „Sigur că da, cum o cheamă…și îi spun dragă Florentina, Ionela, Vasilica…Primesc mesaje pe Facebook de amenințare, că merge le Poliție. Un domn îmi spune, pentru că pe soția domnului nu o cheamă Ionela, Florentina, Valentina, ci o cheamă altfel și cum am putut eu să fac așa ceva, că eu destram familii…Oameni buni, dacă omul acela a venit la mine și mi-a spus că așa o cheamă pe soția lui, aș fi putut eu să ghicesc ca Nostradamus că pe omul acela mă minte sau că pe soția lui o cheamă Ionela sau cum o cheamă. Omul vrea acum să fac eu postare, că am greșit. Doamne…”, a spus artista, pe TikTok.

