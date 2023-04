Ana Baniciu, dezvăluiri sincere chiar înainte de nunta cu Edy Kovacs. Ce a recunoscut artista despre relația cu bărbatul care îi va deveni soț: „Sunt ca o carte deschisă”

In articol:

Ana Baniciu și Edy Kovacs trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 3 ani. Cei doi se pregătesc de marele eveniment, după ce în toamna anului 2021 cântăreața a fost cerută de soție.

Ana Baniciu, lipsită de secrete în fața viitorului său soț

Viitorii miri trăiesc deja ca o familie, iar artista mărturisește că nu are secrete față de partenerul său de viață, fiind ca o carte deschisă în fața lui.

Ana Baniciu și Edy Kovacs trăiesc cele mai frumoase momente ale vieții lor. Cei doi se pregătesc de nuntă și sunt extrem de ocupați, însă încearcă mereu să își facă timp pentru ei. Chiar înainte de Paște, artista și DJ-ul au plecat într-o călătorie în Turcia pentru a se odihni și pentru a scăpa de toată agitația din București.

Sărbătorile Pascale le-au petrecut în familie, acest lucru devenind deja o tradiție pe care o respectă în fiecare an. Ana Baniciu a mărturisit că anul acesta și-a dorit să facă ceva foarte important și anume să se spovedească. Vedeta a precizat că nu a mai făcut acest lucru de aproximativ 2 ani și se intreba, mai în glumă, mai în serios, dacă trebuie să facă asta de față cu soțul ei.

Artista nu vede, însă, o problemă în asta și chiar se declară ca fiind o carte deschisă, neavând secrete față de cel care îi este partener de viață.

„ De Paște chiar e o tradiție cumva la noi în familie. Sunt mereu acasă și mâncăm bun. Îți dai seama. Mergem la biserică. E un moment așa de liniște. Anul acesta vom fi tot aici. Mă rog, venim dintr-o vacanță. O să plecăm o săptămână înaintea Paștelui din țară, dar îți dai seama că de Înviere suntem aici”, ne-a mai declarat Ana Baniciu, mărturisind că a trecut ceva vreme de la ultima spovedanie.

Nu m-am mai spovedit de ceva vreme. Cred că de vreo doi ani nu am mai făcut asta, dar uite anul acesta, că bine zici, cred că o să merg să mă spovedesc. Dar trebuie să țin și post, nu? Am auzit treaba asta. Cum de față cu soțul? Până la urmă nu e nicio problemă, oricum eu sunt o carte deschisă”, a mărturisit Ana Baniciu, pentru ego.ro.

Ana Baniciu și Edy Kovacs nu se relaxează nici în zilele libere

Ana Baniciu și viitorul său soț, Edy Kovacs, duc o viață destul de agitată. Cei doi sunt artiști, ea cântăreață și el DJ, motiv pentru care programele lor sunt foarte încărcate. Nici zilele libere nu sunt chiar atât de liniștite, iar asta pentru că mereu pot apărea tot felul de evenimente neprevăzute.

Artista a recunoscut că atât ea, cât și iubitul ei încearcă să se relaxeze mai mult, ba chiar au ajuns la un moment dat să facă și un program în acest scop, fără reușită, însă. Ana a mărturisit fără rețineri că de foarte puține ori lucrurile ies așa cum sunt plănuite, cel puțin în cazul lor. Tânăra cântăreață și-a deschis și cont de TikTok în speranța că se va mai relaxa puțin, însă aplicația o depășește destul de mult, iar asta pentru că încă nu a învățat cum să o folosească.

„ Să știi că nu mă prea regăsesc așa în Tik Tok, adică tare greu îmi este, sunt tare stângace și îmi dau seama că au trecut anii, nu mai sunt nici eu chiar puștoaică. Știi? Realitatea este alta, îți dai seama. Nu este chiar ce postez pe Tik Tok.

De curând, spre exemplu, am făcut noi un program din ăsta de relaxare care între timp s-a stricat mașina, nu ne-am mai relaxat deloc. Ba mai mult, am rămas cu mașina în stradă. Adică se întâmplă lucruri în fiecare weekend. Lucruri speciale. În plus sunt multe weekend-uri în care am muncit. Așadar e un fel de a spune. Posteze ce mi-aș dori într-o viață ideală, dar se mai întâmplă și weekend-uri din astea în care să nu facem nimic, dar mai răruț”, a mai spus cântăreața.

Ana Baniciu și Edy Kovacs [Sursa foto: Instagram]