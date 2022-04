Ana Baniciu, diagnostic dur pus de medici! „Un hematom lângă creier. Ai mei au fost distruși”. Primele declarații

In articol:

Blondina se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar aceasta a intrat în sufletul fanilor ei prin prisma carismei, dar și a sincerității.

Recent, cântăreața și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit pentru prima dată despre diagnosticul pe care medicii i l-au pus atunci când era copil, respectiv un hematom lângă creier, în urma unui incident care s-a petrecut în toiul nopții.

Așadar, fiica lui Mircea Baniciu a povestit cum s-a întâmplat totul, dar și reacția părinților săi când au aflat, însă totodată, blondina a mai explicat și cât a durat să scape de afecțiunea respectivă.

Ana Baniciu: „Am căzut noaptea în somn, dintr-un pat suprapus”

Nu cu foarte mult timp în urmă, Ana Baniciu a vorbit despre copilăria sa, aceasta dezvăluind că a trecut printr-un moment destul de greu pe vremea când era copil, medicii punându-i un diagnostic destul de grav la vremea respectivă.

Mai precis, când era la o vârstă fragedă, Ana Baniciu a căzut dintr-un pat suprapus, în toul nopții, iar în urma incidentului, aceasta a făcut un hematom lângă creier. La momentul respectiv, părinții artistei au fost distruși, spune ea, însă din fericire, totul a trecut foarte repede și s-a vindecat rapid.

„Și am mai avut un moment, periculos de data asta. Am căzut noaptea în somn, dintr-un pat suprapus, și am făcut un hematom lângă creier. Ai mei au fost distruși, dar mi-am revenit rapid!”, a declarat Ana Baniciu pentru Fanatik.ro.

Blondina are o relație cu Edy Kovacs de aproape doi ani

Ana Baniciu formează un cuplu cu partenerul său de viață, Edy Kovacs, de aproape doi ani și este în culmea fericirii, asta pentru că artista spune despre iubitul ei că a venit într-un moment când nu se aștepta, bărbatul arătându-i tinerei cât de frumos se poate trăi în pereche.

„Edi este cel care mi-a arătat că se poate trăi atât de frumos și de liniștit alături de perechea ta… eram sceptică. A fost o surpriză imensă pentru că a venit într-un moment în care eu eram aproape convinsă că treaba asta cu iubirile nu e neapărat pentru mine. Suntem de aproape doi ani împreună și ne gândim zilnic cum să ne facem viața mai frumoasă unul celuilalt.”, a mai spus Ana Baniciu pentru aceeași sursă.

Cât despre nuntă, blondina a dezvăluit că cel mai probabil fericitul eveniment va avea loc anul următor. Deocamdată, cei doi parteneri sunt preocupați de proiectele pe care le au pe plan profesional, însă artista a explicat că își vor face timp pentru a se gândi și la detaliile legate de nuntă.

„Cel mai probabil o să urmeze anul următor. Suntem ocupați în momentul ăsta, eu cu lansările și proiectele mele, iar el în business, dar o să ne facem timp pentru a face un studiu de caz pe tema nunții.”, a mai adăugat artista.

