Ana Baniciu [Sursa foto: Instagram]



Ana Baniciu a fost la un pas de o mare tragedie în timp ce se plimba cu trotineta electrică. Artista s-a lovit destul de tare la picior după ce a căzut pe asfalt.

Ana Baniciu, la un pas să-și rupă piciorul. Cum s-a întâmplat totul

Pățania a fost povestită chiar de ea, explincând că se plimba alături de un grup de prieteni când a trecut cu trotineta printr-o baltă.

Ana Baniciu[Sursa foto: Instagram]

„Aseară mi-a trebuit trotinetă electrică pentru a treia oară în viața mea. O dată am căzut și a fost super periculos, țin minte că eram pe stradă, tot seara. Ei, de data asta am zis să nu o să mai cad. Aceste trotinete sunt foarte periculoase în ideea că dacă prind puțină apă. treci printr-o baltă sau orice chestie de genul ăsta, ai căzut. Adică nu e discuție. Aveam super viteză, am prins o baltă și am căzut. Este pentru prima dată în viața mea când am fost absolut convinsă că mi-am rupt piciorul. Eu nu mi-am rupt niciodată nimic nici când eram copil”, a povestit Ana Baniciu pe Instastory.

Ana a spus că prietenii ei s-au panicat, deși aceștia încercau să pară relaxați.

Ana Baniciu[Sursa foto: Instagram]

Fanii nu au putut sta deoparte și i-au trimis mesaje de încurajare. Artista i-a asigurat că nu s-a întâmplat nimic grav și că se simte bine acum. Nu și-a rupt piciorul așa cum a crezut însă îi este greu să meargă, iar în următoarele zile estimează să mai aibă dureri.

„Sunt power, nu a sărit genunchiul, nu mi-am rupt piciorul. Merg greu azi și probabil o să merg și în următoarele zile. Piciorul e vânăt.”, a spus artista.