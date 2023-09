Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit! Cei doi au spus marele „DA” în fața ofițerului stării civile. Primele imagini de la eveniment

In articol:

Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, trăiesc cea mai frumoasă zi din viața lor. În urmă cu doar câteva momente, cei doi au spus marele „DA” în fața ofițerului stării civile. Blondina și actualul ei soț radiază de fericire.

Primele imagini de la nunta Anei Baniciu

Ana Baniciu și Edy Kovasc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ceva timp, iar astăzi a venit momentul în care își unesc destinele. În urmă cu câteva momente, cei doi au spus „DA” în fața ofițerului stării civile și primele imagini cu proaspeții căsătoriți au fost făcute publice de prietena cea mai bună a artistei, Raluka. Alături de cei doi miri sunt toți cei dragi lor, iar toată lumea, în frunte cu ei, radiază de fericire.

Primele imagini de la nunta Anei Baniciu cu Edy Kovacs [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Ana Baniciu și iubitul ei se mută în casă nouă! Artista a dezvăluit când vor fi gata renovările: „Vara asta știți unde mă găsiți”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Polițist în uniformă, filmat când sărută o femeie și apoi se urcă alături de ea pe bancheta din spate a mașinii. VIDEO- stirileprotv.ro

Ana a dezvăluit în urmă cu puțin timp că nunta lor va fi una atipică și pe gustul lor.

„Suntem emoționați și nerăbdători să petrecem alături de toți cei dragi! Vrem să ne bucurăm la maxim de acest moment frumos din viața noastră și sperăm din inimă să iasă așa cum ne-am propus. Este o nuntă total atipică, ăsta a fost primul nostru gând când ne-am apucat de organizare! Pe partea de organizare am primit ajutor din partea unor oameni foarte pricepuți. Mai sunt lucruri de pus la punct, dar mai e si timp! O să iasă super!”, a declarat Ana Baniciu, în urmă cu puțin timp pentru WOWbiz.

Câte rochii va avea Ana Baniciu la nunta ei

Ana Baniciu a mărturisit în urmă cu ceva timp că nunta lor este organizată exact pe sufletul lor, astfel că nu vor exista deloc tradiții.

Artista a mărturisit că va purta doar două rochii la marele eveniment, pentru că nu vrea să iasă prea mult în evidență.

Citeste si: „A fost la mine. Mie îmi este teamă ca nu cumva ea să fi pus totul la cale cu Daniel. A fost un plan de-al lor premeditat.” Dana Roba, mărturisiri neașteptate despre mama lui Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: La mulți ani de Sf. Maria Mică 2023! Mesaje, urări și felicitări superbe pe care să le transmiți sărbătoriților zilei!- stirilekanald.ro

Citeste si: Miley Cyrus rupe tăcerea cu privire la divorțul de Liam Hemsworth! Care a fost momentul în care a realizat că mariajul lor s-a terminat- radioimpuls.ro

Citește și: Ana Baniciu, imagine de colecție alături de mama lui Edy Kovacs! Așa arată viitoarea soacră a artistei

„ Vrem să fie o nuntă pentru noi, nu vom avea nici dansul mirilor, ne caracterizează nunta și ne dorim ca prietenii noștri să înțeleagă că noi am organizat nuntă pe sufletul nostru. Tatăl meu mă va conduce la altar. În rest, nu vom avea tradiții la nuntă. Eu am zis că nu voi cânta la nunta mea, dar nu voi avea cum să nu fac asta. Au fost foarte ocupați toți cei care ne ajută și abia acum începe să punem la punct totul. Rochia de mireasă este în lucru, de abia aștept să merg la probă. Voi avea două rochii, nu fac parada modei la nunta mea. Vreau să fie totul cât mai bine gândit. Nunta este în foarte scurt timp, am intrat pe ultima sută de metri, suntem stresați puțini, toți m-au sfătuit toți până acum să nu fiu o mireasă stresată și stresantă, dar nu îmi iese. Ne dorim să fie totul frumos, e o nuntă mai atipică, mai diferită și atunci avem planuri măricele.”, a mărturisit Ana Baniciu, la o emisiune tv.