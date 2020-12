Ana Barnoschi, îngenuncheată de pierderea tatălui său: ”Primul Crăciun fără tine, TATA”

Ana Barnoschi se află printre cele mai îndrăgite asistente de televiziune din România. Vedeta ține mereu legătura cu fanii săi, prin intermediul rețelelor de socializare, unde își ține la curent urmăritorii cu activitățile ei. Frumoasa asistentă TV trece prin momente destul de grele.

In articol:

Recent, vedeta și-a deschis sufletul pe contul său de Instagram. Asistenta TV le-a vorbit urmăritorilor despre cea mai mare pierdere din viața sa. În urmă cu aproximativ două luni, tatăl vedetei s-a stins din viață. Pentru că a fost primul Crăciun fără părintele său, vedeta a ținut să povestească prin ce momente dificile trece.

Citeste si: Ana-Maria Barnoschi, de urgenţă la medic! Uite ce a păţit vedeta! "Am făcut un accident!" VIDEO EXCLUSIV!

„Primul Craciun fără tine, TATA. 55 de zile de când nu mai ești langa noi. De ce in prag de sarbatori cu brate mari si fericire. In pragul ușii de acasă eu mai găsesc doar amintire? Si nu mai vin copiii-acasa, e patul gol si rece. Doar uneori c-o lumânare pe la mormânt vor trece. Căci azi e ziua de pe urmă când eu am încetat. Să fiu copil in lumea mea, iar sufletul a-ngenuncheat!”, a scris Ana Barnoschi.

La scurt timp, au început să apară reacții din partea internauților. Majoritatea au încercat să o încurajeze, totodată, urmăritorii săi au povestit la rândul lor prin ce experiențe grele au trecut de-a lungul anilor.

Citeste si: 2021. Schimbări majore în viața românilor. Actele de identitate nu vor mai fi la fel - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

”Mi-au dat lacrimile pentru tine, Ana. Imi pare rau, este dureros cand pierdem pe cineva, dar sa avem nadejdea ca ne vom revedea si va fi intr-un loc mai bun, mai frumos, un loc unde nu se cunoaste tristetea si durerea.”, a scris o urmăritoare asistentei TV.

După șase ani de relație, Ana Barnoschi s-a despărțit de logodnicul său

Reamintim că Ana Barnoschi s-a despărțit de logodnicul său. După șase ani de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Vestea despărțirii a fost un șoc pentru apropiații asistentei TV. În plus, anunțul despărțirii a fost făcut de către Marian, pe pagina sa de Instagram. Acesta a postat o imagine cu frumoasa asistentă TV, însoțită de un mesaj trist.

Citeste si: Ana-Maria Barnoschi, aventuri în trafic cu noua ei maşină. Vedeta şi-a cumpărat un autoturism de lux VIDEO EXCLUSIV!

„Au fost aproape 6 ani … Ani în care am învățat ce este fericirea, iubirea, bucuria de a iubi o persoană cu toată ființa mea. Din păcate, drumurile noastre se despart azi. Îți mulțumesc pentru tot și pentru toate lucrurile bune pe care le-am învățat de la tine! Îți mulțumesc pentru tot! Ai grijă de tine, gălușcă”, a scris logodnicul Anei Barnoschi