Ana Barnoschi, la testul sincerității! Ce o emoționează pe vedetă până la lacrimi: “Empatizez foarte tare” | EXCLUSIV

In articol:

Un nou serial turcesc se difuzează la Kanal D, "Secrete de familie", de miercuri până vineri, la ora 20:00, iar mai multe vedete au fost prezente la evenimentul de avanpremieră. Printre ele se numără și Ana Barnoschi, care a vorbit despre pasiunea ei pentru aceste producții și când se sensibilizează.

Ana Barnoschi, emoționată de poveștile serialelor turcești

Ana Barnoschi a recunoscut că este fană a serialelor turcești, fiind un lucru care chiar o emoționează când vine vorba despre astfel de producții. Este vorba despre poveste, care este de cele mai multe ori lacrimogenă.

"În general, mă atrage povestea la serialele turcești, pentru că majoritatea au o poveste emoționantă. Îmi plac foarte mult serialele turcești. Au povești emoționante, cu care empatizez de foarte multe ori, îmi mai dau și lacrimile câteodată. Îmi place și cultura și mâncarea lor.", a spus Ana Barnoschi, pentru WOWnews.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Un bărbat din Iași a cerut ordin de protecție față de amanta sa, o cunoscută doctoriță din oraș. Ce i-a făcut femeia- stirileprotv.ro

Ana Barnoschi a fost înșelată în fosta relație

Ana Barnoschi a povestit mai demult că în fosta relație a fost înșelată, acest lucru venind cu probleme în viața ei. I-a fost greu să își recapete încrederea în sine, însă acum se bucură de relația pe care o are.

"Mi-am recăpătat încrederea în mine. Am fost înșelată. Nu cred că aspectul fizic este direcția după care trebuie să ne luăm în treaba asta cu înșelatul. Este vorba despre relația pe care am avut-o cu un băiat timp de mai mulți ani, locuiam împreună. Nu dau din casă cum am aflat toate lucrurile, ideea e că am început să bănuiesc, după care am început să mă interesez, după care am și fost contactată de anumite domnișoare. Relația începuse să scârțâie de o bună perioadă de timp, ajunsese să fie toxică. În momentul în care am aflat, nu am fost genul de femeie care să înceapă să se crizeze. Am ținut pentru mine, am mers mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, până m-am convins de toate lucrurile. Până nu am avut certitudinea de 100% de tot ce se întâmpla, nu am spus nimic. Îmi pierdusem încrederea în mine pe parcursul anilor. Ajungi să o pierzi în momentul în care tu dai totul pentru un om, iar omul respectiv nu apreciază absolut nimic din lucrurile pe care le faci pentru el." , a mărturisit Ana Barnoschi, în emisiunea "Detectorul de minciuni".

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!