Ana Barnoschi, trădată in dragoste! Vedeta a suferit mult: “Îmi pierdusem încrederea în mine”

Ana Barnoschi este una dintre cele mai apreciate asistente TV din showbiz-ul românesc. Vedeta este, într-adevăr, una dintre cele mai carismatice și transparente persoane publice din industria media. Asumarea, sinceritatea și modestia sunt câteva dintre calitățile ei, care au ajutat-o să se remarce în fața publicului.

Ana Barnoschi, afectată de relația în care a fost înșelată

Acum se bucură de moderarea show-ului "Roata Norocului", alături de Bursucu, difuzată pe Kanal D.

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, Ana Barnoschi a fost mult timp tristă, din cauza problemelor pe plan sentimental. Invitată în platoul emisiunii "Detectorul de minciuni", moderat de Oana Radu, difuzat pe canalul de YouTube theXclusive, Ana Barnoschi și-a povestit experiența nefericită din fosta relație.

"Mi-am recăpătat încrederea în mine. Am fost înșelată. Nu cred că aspectul fizic este direcția după care trebuie să ne luăm în treaba asta cu înșelatul. Este vorba despre relația pe care am avut-o cu un băiat timp de mai mulți ani, locuiam împreună. Nu dau din casă cum am aflat toate lucrurile, ideea e că am început să bănuiesc, după care am început să mă interesez, după care am și fost contactată de anumite domnișoare.", a declarat Ana Barnoschi.

Ce a făcut Ana Barnoschi când a aflat că este înșelată?

Probabil, oricine s-ar fi așteptat ca vedeta să facă o scenă sau să se iște vreun scandal, însă nu a fost deloc așa. Iată cum a reacționat asistenta TV când a aflat că cel pe care îl iubește are o relație în paralel.

"Relația începuse să scârțâie de o bună perioadă de timp, ajunsese să fie toxică. În momentul în care am aflat, nu am fost genul de femeie care să înceapă să se crizeze. Am ținut pentru mine, am mers mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, până m-am convins de toate lucrurile. Până nu am avut certitudinea de 100% de tot ce se întâmpla, nu am spus nimic. Îmi pierdusem încrederea în mine pe parcursul anilor. Ajungi să o pierzi în momentul în care tu dai totul pentru un om, iar omul respectiv nu apreciază absolut nimic din lucrurile pe care le faci pentru el.", a mărturisit Ana Barnoschi, în emisiunea "Detectorul de minciuni".