Ana Bene de la Burlacul 2021 are un băiețel?! Cine este copilul pe care Andi Constantin îl cunoaşte în semifinala competiției: "Îţi seamănă foarte tare"

14:33, iun 24, 2021

Ana Bene de la Burlacul 2021 are un băiețel?! Cine este băieţelul pe care Andi Constantin îl cunoaşte în ediţia următoare de la Burlacul 2021.

Ana Bene de la Burlacul 2021 are un băiețel?!

În ediţia următoare, concurentele de la Burlacul 2021 vor avea un date decisiv în care îşi vor prezenta familiile în faţa Burlacului. Surpriza vine din partea Anei Bene, care nu a ales să-şi prezinte părinţii, ci a adus la date un băieţel, spre uimirea lui Andi Constantin.

"Azi am fost mai relaxată, am simţit că sunt acasă. M-am gândit să îţi prezint o persoană foarte importantă pentru mine. Nu o să îţi spun cine", i-a spus Ana lui Andi, după care a apărut cu un băieţel de mână, iar Burlacul a exclamat: "M-a aşteptat surpriza".

Astfel, în semifinala de la Burlacul 2021, Ana Bene îi prezintă lui Andi Constantin un băieţel, care ar putea să fie fiul sau nepotul concurentei, dacă stăm să dăm crezare comentariilor pe care cunoscuţii i le-au lăsat Anei Bene pe

reţelele de socializare la fotografia pe care a postat-o cu băieţelul.

Concurente Burlacul 2021! Doar 4 concurente au mai rămas în competiţie ca să lupte pentru inima lui Andi Constantin

"Îţi seamănă foarte tare, Ana!", a scris un apropiat de-al Anei pe contul de Facebook al acesteia.

"Ce nepoţel frumos şi mare, ai Ana dragă", a comentat alt internaut.

Cine este băieţelul care apare de mână cu Ana Bene vom afla joia viitoare în semifinala competiţiei de la Burlacul 2021.

Cine este Ana Bene de la Burlacul 2021

Ana Bene locuieşte în Cluj, are 35 de ani şi lucrează ca make-up artist şi cosmeticiană în propriul salon de înfrumuseţare. Frumoasa concurentă i-a spus lui Andi Constantin la prima întâlnire că s-a luptat cu cancerul la sân.

"Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învâțat să am răbdare, unde am învâțat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine. Cumva, viața m-a schimbat. Am avut o problemă de sănătate, de atunci a început totul. Am avut un cancer la sân, la 29 de ani", i-a spus Ana Bene lui Andi Constantin.

Andi Constantin vede în Ana Bene o femeie puternică şi o luptătoare. Concurenta este pe gustul Burlacului, deoarece acestuia îi plac oamenii care au un caracter puternic şi sunt siguri pe ei.

"Mi-a povestit că a avut cancer, cuvântul în sine este unul foarte greu, dar cum l-a spus ea blând și cald, mi s-a părut că a depășit cu mult acel moment. A învins boala, în același timp și frica produsă de acea boală.

Oamenii aceștia, care au de spus o poveste și au depășit acea etapă în viața lor, mie îmi plac! Îmi plac pentru că viața nu este lapte și miere, experiențele alea te ajută pe tine ca om să-ți clădești un caracter mai puternic și îți dă o siguranță de sine", a mărturisit Andi Constantin.