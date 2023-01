Ana Bodea, dezvăluiri despre iubitul ei. Actrița se iubește cu un coleg de filmări: „Eu iubesc la fel ca Lia”

In articol:

Ana Bodea este una dintre cele mai iubite actrițe de la noi din țară. Vedeta a interpretat mai multe roluri de-a lungul carierei sale, iar de această dată se bucură chiar de un rol de protagonistă în cel mai nou serial românesc.

Ana Bodea, dezvăluiri despre iubitul ei

Tânăra se poate numi o femeie împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Ana Bodea are o carieră de succes, însă drumul ei abia a început, având în față posibilități nenumărate. În ceea ce privește viața sentimentală, actrița se iubește cu un coleg de filmări, Andrei Ivan.

Ana Bodea, în vârstă de 22 de ani, și-a dedicat întreaga viață artei. Tânăra a urmat cursuri de balet timp de foarte mulți ani, este absolventă UNATC, iar în timpul liber cântă și la pian, instrument pe care l-a învățat singură.

„ E foarte frumos să fii Lia, mai ales că doamna producătoare Ruxandra Ion, scenariştii şi regizorii au vrut să se inspire din povestea mea de viaţă. Am făcut balet timp de 16 ani. Şi,în ultimii patru am dansat chiar la Teatrul Bolşoi din Moscova şi am urmat cursurile academiei de acolo. Mă înţeleg bine cu Ştefan şi cu Ioana (n. red.- ceilalţi actori distribuiţi în rolurile principale).

Mă ajută faptul că am o relaţie foarte bună cu amândoi. Ştefan e un coleg în care poţi să ai încredere cu absolut orice.”, a povestit actriţa Ana Bodea, pentru Click!.

Ana Bodea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de colegul ei de filmări, Andrei Ivan, în vârstă de 30 de ani. Cei doi s-au cunoscut în cadrul faculății și au rămas în relații bune, până când și-a declarat dragostea.

„ Eu iubesc la fel ca Lia şi cel pe care îl iubesc este şi el cu noi la filmări, joacă şi el în acest serial.”, a mai spus Ana Bodea.

Ana Bodea și Andrei Ivan [Sursa foto: Instagram]

Cum s-a cunoscut Andrei Ivan cu Ana Bodea

Ana Bodea este destul de discretă când vine vorba de viața sa sentimentală, concentrându-se mai mult pe ceea ce poate arăta publicului prin talentul și perseverența sa. În schimb, iubitul ei a dezvăluit cum s-a cunoscut cu frumoasa actriță.

„ Pentru serial am dat casting pentru rolul lui Bobiţă, un mafiot, dar şi pentru protagonist, însă nu eram pregătit. Ne-am cunoscut înainte să dea ea la teatru, şi, după aceea, la facultate. Era anul I, eu eram în anul al III-lea. Sincer, am vrut să o ajut, mai ales că aveam nişte prieteni comuni. Aşa, cumva, am ajuns să luăm legătura. În actorie e destul de greu, dar e cea mai frumoasă meserie, din punctul meu de vedere!”, a povestit Andrei Ivan.

Ana Bodea și Andrei Ivan [Sursa foto: Instagram]