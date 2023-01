Ana Bodea, protagonistă în serialul „LIA”! Actrița a studiat baletul la cea mai prestigioasă școală din Moscova

In articol:

Cine este Ana Bodea, protagonista serialului ”LIA”? Frumoasa tânără își face debutul în actorie cu această producție adaptată după un serial turcesc.

Ana Beatrice Bodea, protagonista serialului ”LIA”, este o tânără actriță, absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.

Pe lângă pasiunea la actorie, Ana Bodea este și o fostă balerină care a absolvit Școala de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova.

Ana Bodea o interpretează pe Lia în serialul cu același nume. Serialul Lia este un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem/ Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

Ana Bodea joacă în serialul LIA alături de Ștefan Floroaica și Ioana Blaj: „Mă simt emoționată, deși am văzut primele două episoade deja. Mie sincer îmi este foarte frică de critică. Apar gândurile acelea… dacă oare o să le placă, cum vor prelua povestea și jocul nostru?”, mărturisește Ana Bodea, actrița care o va aduce în fața telespectatorilor pe Lia Călin.

Cine este Ana Bodea, protagonista serialului ”LIA” [Sursa foto: Instagram]

Ana Bodea, despre rolul său din serialului „LIA”

Actrița Ana Bodea, îi va da viaţă Liei, o tânără de 20 de ani, fiică de profesor, care în urma pierderii tatălui său se vede nevoită să renunţe la cel mai mare vis al ei, acela de a urma cursurile celebrei şcoli de balet de la Moscova.

Fără niciun alt sprijin, Lia decide să vină la singura ei rudă, mătuşa ei, care lucrează pe domeniul Vornicu, unde îl va întâlni pe Petru.

„Personajul pe care îl interpretez, Lia Călin, este, în primul rând, o tânără puternică, ambiţioasă, care a trecut prin multe încercări. Cel mai important pentru mine a fost faptul că atât doamna Ruxandra Ion, cât și scenariștii, au venit cu ideea de a crea o punte între mine și Lia, aducând în povestea ei multe situații prin care am trecut și eu. Pentru mine, deși am fost obișnuită de mică să stau zile întregi la repetiții, acest proiect reprezintă o mare provocare, mai ales că un astfel de personaj trece printr-o gamă largă de trăiri şi sentimente. Fiind la începutul carierei mele de actriță, uneori simt că este dificil să mă transpun în toate situațiile prin care trece Lia, mai ales că sunt ipostaze prin care majoritatea oamenilor nu au trecut niciodată. În același timp, toate aceste încercări îmi reamintesc cât de frumos si interesant este drumul pe care mi l-am ales şi sunt recunoscătoare că am ocazia să fac parte din acest proiect! ”, a dezvăluit Ana Bodea pentru a1.ro.

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D?

În intervalul orar în care va fi difuzat serialul LIA, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Totul pentru familia mea”.

Fanii serialelor turcești pot urmări de lunea până joia, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, serialul ”Infidelul”, doar la Kanal D.

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D [Sursa foto: Instagram]

Serialul turcesc ”Infidelul” spune povestea lui Asya (Cansu Dere), eroina seriei, o femeie care a primit tot ce și-a dorit de la viață: frumusețe, carieră, un copil și un soț perfect.

Istoria personală a frumoasei Asya Arslan este una cu totul emoționantă. Încă de la o vârstă fragedă, Asya a rămas orfană, iar dorința ei cea mai mare a devenit aceea de a-şi întemeia un cămin fericit. Anii au trecut, Asya a devenit un medic renumit, şi în acest context a ajuns să-l întâlnească pe Volkan (Caner Cindoruk), un bărbat charismatic, de profesie arhitect, de care s-a îndrăgostit.

Asya și Volkan și-au întemeiat o familie, iar din dragostea lor a venit pe lume Ali (Alp Akar), băiatul cuplului. Asya și-a văzut visul cu ochii: o căsnicie fericită și o familie iubitoare, la care a visat întotdeauna. Ani buni, Asya și Volkan au conviețuit în armonie deplină, și niciunul nu își imagina că viața pe care o trăiau era doar “liniștea de dinaintea furtunii”.