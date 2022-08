Ana-Maria Barnoschi, dezvăluiri despre căsătorie: “Dacă e să vină întrebarea...” În ce stadiu se află relația cu iubitul? | EXCLUSIV

In articol:

Ana-Maria Barnoschi a fost invitată în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu. Ana a oferit detalii inedite despre relația de dragoste pe care o are cu Vlad, dar și despre cum decurge o zi din viața lor.

Ana-Maria Barnoschi și iubitul ei, planuri de căsătorie?

Co-prezentatoarea show-ului “Roata Norocului” a vorbit despre cel mai greu moment prin care a trecut, moartea tatălui, mărturisind că în acea perioadă trebuia să filmeze Revelionul. Ana a menționat că este o fire romantică și că dintre ei doi, ea este puțin mai geloasă.

Ana-Maria Barnoschi trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu actualul ei iubit. Cei doi sunt mai discreți când vine vorba despre viața lor amoroasă, însă Ana a dezvăluit dacă se apropie cererea în căsătorie sau nu. Ba mai mult, a povestit detalii neștiute din culisele relației lor și cum își rezolvă conflictele.

"Momentan e iubitul. Când vom trece la alt statut precum logodnicul și apoi soțul, vin și vă anunț. E iubitul meu de 1 an și ceva. Nu aștept neapărat inelul. Dacă e să se întâmple, se întâmplă. Dacă e să vină întrebarea, să vină întrebarea. Nu pot să îi zic eu să mă întrebe. Trebuie să fie ceva diferit. Sunt o persoană romantică, cu toate că nu par. Lumânărele, floricele, trandafiri, îmi plac foarte mult. Iubitul meu nu e romantic, dar pentru mine are momente. E din Mangalia, dar are un business în Vama Veche. Până acum nu am avut certuri, să avem discuții în care să țipăm...nu a existat niciodată. În cazul în care nu ne înțelegem pe un anumit subiect, discutăm să vedem cum gândește fiecare, să ajungem la un numitor comun. Dintre noi doi, eu sunt mai geloasă. Nu sunt posesivă sau exagerată, dar dacă mi se pare mie o situație, îl trag puțin de mânecă.", a declarat Ana-Maria Barnoschi.

Ana-Maria Barnoschi, adevărul despre râsul ei

Toată lumea e fascinată de râsul Anei Barnoschi. Aceasta a povestit de unde l-a moștenit și cum a devenit atât de viral.

"Cred că am moștenit râsul de la mama, că și ea are un râs puțin colorat. Prin liceu l-am descoperit. Eu eram învățată cu mine, ceilalți au sesizat că am un râs puțin mai aparte. Când începuse Roata Norocului, acum 10 ani, foarte mulți au crezut că cineva dă drumul la o bandă și eu doar imit. Nu e nimic actoricesc, când râd cu poftă și din tot sufletul, ies toate sunetele.", a mărturisit Ana-Maria Barnoschi, în emisiunea de pe canalul de YouTube WOWnews.

