Ana-Maria Barnoschi, vacanță alături de mama sa, în insula Creta: “Mâncarea în Grecia este excelentă, și mi-am propus să învăț și eu să fac tzatziki"

Ana Maria Barnoschi, vedeta Kanal D de la “Roata Norocului”, a decis să își ia o scurtă pauză de la agitația cotidiană și să se bucure de o vacanță minunată alături de mama sa, în insula grecească Creta. Această destinație fermecătoare le-a oferit oportunitatea perfectă Anei Maria și mamei sale de a-și petrece timpul într-un cadru natural idilic și de a se bucura de liniște și relaxare.

"Am ales să merg câteva zile în Grecia, în Creta, împreună cu mama, pentru a avea puțin timp pentru noi două. A fost o alegere bună și o destinație potrivită pentru această perioadă, am avut o vreme minunată. Ne-am plimbat, am vizitat puțin sudul insulei, am făcut și plajă, ne-am și relaxat. Mâncarea în Grecia este excelentă, și mi-am propus să învăț și eu să fac tzatziki", a povestit frumoasa vedeta.

Ana Maria Barnoschi și mama sa au luat o scurtă pauză din activitățile lor obișnuite pentru a se bucura de această călătorie plină de emoție și descoperiri.

Una dintre plimbările care au impresionat-o pe Ana Maria a fost vizita la insula Spinalonga, cunoscută și sub numele de "Insula Leprosilor".

" Deși nu au mai rămas decât ruinele, peste care au crescut haotic plante și mărăcini, cândva aici a fost viață... O viață condamnată la moarte. Pentru mine a fost mai puțin importantă istoria trecerii acestui loc de la fortăreață militară venețiană și apoi otomană la loc de exil, cât drama umană colectivă pe care această fâșie rotundă de pământ a< găzduit-o>. A fost o experienta tulburatoare pentru mine", a povestit vedeta.