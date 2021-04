Ana Maria Dragomir de la Românii au talent, sezonul 11, aplaudată la scenă deschisă de Andra. „M-am topit toată, am pielea de găină!”

In articol:

Moment emoționant la Românii au talent, sezonul 11, în cea de a 22-a ediție. Prestația unei concurente a ridicat-o pe Andra în picioare. Aceeași interpretare însă l-a contrariat pe juratul Florin Călinescu.

Ana Maria Dragomir de la Românii au talent a cântat o baladă

Ana Maria Dragomir din comuna Strejești, județul Olt, a reușit să o impresioneze pe Andra cu o baladă, deși nu era acompaniată pe scenă de o orchestră.

Eleva în vârstă de 16 ani i-a uimit pe jurații Românii au talent când le-a povestit că, pe lângă pasiunea pentru muzică, îi plac jocurile online. Ea le-a dezvăluit că a petrecut ore în șir în fața calculatorului pentru a atinge perfomanțe reale în această lume dominată de băieți.

Ana Maria Dragomir, concurentă Românii au talent[Sursa foto: Captura Romanii au talent]

„ Mă tot jucăm cu prietenii din diferite zone și râdeau de mine că aveam level foarte mic. Atunci m-am ambiționat să le demonstrez că deși sunt fată pot să mă joc la fel de bine. M-am jucat o lună și jumătate încontinuu, de la 6 seară la 9-10 dimineața că să obțin sezon 12 Ace. Este un nivel foarte mare, pentru că nu toată lumea poate să ajungă la acel nivel ,” a declarat concurenta.

Pielea de găină s-a întors la Românii au talent. Andra, emoționată până la lacrimi

Momentul Anei Maria Dragomir a făcut-o pe Andra să se ridice în picioare. Jurata de la Românii au talent a fost impresionată de emoția transmisă de concurentă.

„ M-am abținut să nu plâng, să nu-mi stric machiajul foarte frumos. Ai avut foarte multă emoție și cred că a fost prima oară când mi-a plăcut atât de mult doina fără orchestra în jur. Talentul crud a ajuns la mine. M-am topit toată, când am auzit doina, piele de găină ”, a declarat andra.

Pe de altă parte, Florin Călinescu este de părere că toți cântăreți de muzică populară, copii și adulți, ar trebui să interpreteze muzică mai veselă, precum sârbele. Totuși, juratul de la Românii au talent recunoaște calitățile vocale ale elevei de 16 ani din Olt.

„ Eu stau și mă întreb de ce numai copiii și chiar și maturii vin cu doine și nu vin cu sârbe să jucăm, să bem, să facem o horă. E o chestiune pe care nu o înțeleg, nu are legătură cu talentul tău. Ești olteancă, am făcut armata acolo, aveați un folclor de nu poți să stai cu tălpile pe loc. De ce? Vă spune cineva mergeți pe doine de jale că rupi. Nu poți să-i spui unui om viața e nasoală, doinele de jale sunt extraordinare, nu are rost să ieși din casă că o să plouă. Ești talentată ”, a spus Florin Călinescu.

Andi Moisescu a fost cucerit de prestația Anei Maria Dragomir, care se califică mai departe în competiție cu 4 de da. „ Aveam de-a face cu o fată extrem de sensibilă. Atât de frumos ai cântat. Emoția nu avea cum să nu ajungă la noi. Ne vedem în etapă următoare cu patru de da ”, a spus juratul Românii au talent.

Alexandra Dinu a complimentat-o pe concurentă și a felicitat-o pentru talentul său. „ Ai o voce minunată, duioasă, puternică. Mi-a plăcut foarte mult ”, a declarat Alexandra Dinu.