Ana Maria Lintaru de la Puterea Dragostei are forme de fotomodel[Sursa foto: Instagram]

Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” este, cu siguranță, una dintre concurentele din primul sezon care sunt, cu adevărat, greu de uitat, mai ales că frumusețea ei este greu de trecut cu vederea.

Cu toate acestea, norocul ei în dragoste nu este unul tocmai de... invidiat. Nu de altceva, dar așa cum recunoaște chiar ea, iubirea ei pare să fie dedicată unor personaje la care s-ar crede că e cam greu de ajuns. Nu de altceva, dar vorbim de supervedeta de la Hollywood, Tom Hardy, sau cântărețul J Balvin...

”Hai să vă spun ceva, sincer. Eu, când vine vorba de bărbați, am anumite obsesii. Acum câțiva ani, obsesia mea era Enrique Iglesias. Am mers la concert singură, nu mi-am luat prietenele, că poate... poate. Acum, de când l-am descoperit pe Tom Hardy, el este preferatul. Eu așa mă și prezint când vine cineva la discuții. Sunt deja soția lui Tom Hardy... Bine, asta visez eu, evident că nu e așa... Dar să visezi nu e interzis. E adevărat, în visurile mele mai calc și strâmb, că îmi place și J Balvin, i-am trimis și câteva mesaje, nu mi-a raspuns la ele, dar a dat cu seen. Și Maluma, aștept să văd, poate el răspunde”, ne-a explicat, amuzându-se, dar totuși vorbind serios, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.

Ana Maria Lintaru viseaza la J Balvin[Sursa foto: Instagram]

Iar de curând, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” a avut parte de ceea ce spera de ceva vreme deja. Mai exact, J Balvin a băgat-o în seamă. La modul serios, artistul fiind suficient de impresionat de o fotografie postată de frumoasa blondină încât Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” să se bucure de ”un like” primit de la acesta. ”Da, mi-a dat like. J Balvin mi-a dat mie like la poză...”, a spus, jubilând de fericire, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.

E adevărat, J Balvin a reacționat așa cum probabil ar face-o orice bărbat când vine vorba de Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”. Nu de altceva, dar focoasa blondină, 100 % naturală, a pozat într-un costum de baie minuscul, punând în evidență senzualitatea deborbantă cu care a fost înzestrată de Mama-Natură.

Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”, relație scurtă cu Bogdan Mocanu

Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” și Bogdan mocanu au fost împreună, pentru scurt timp, în primul seozn al emisiunii, lucru care, evident, i-a atras antipatia Andrei Volos, aceasta din urmă atacând-o de fiecare dată pe frumoasa blondină. ”Nu înțeleg de ce este preocupată doar de mine, nu are nimic altceva de făcut? Să spună ce a zis pe conturile de socializare, după ce am glumit împreună, m-a supărat. Nu îi voi da replicile pe care le merită pentru că eu am trecut de nivelul de clasa 0, dar m-am cam plictisit de obsesia ei cu mine. Adică, o spun sincer, ar fi culmea să îi răspund la jignirile pe care mi le-a adus recent, așa că o să o rog să își vadă de treabă”, ne-a spus, la acea vreme, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.

Ana Maria Lintaru d ela Puterea Dragostei are forme de fotomodel[Sursa foto: Instagram]

De atfel, gelozia de acum câteva luni manifestată de Andra Volos când venea vorba de Ana Maria Lintarul de la ”Puterea Dragostei” era de înțeles, având în vedere ce spunea Bogdan Mocanu despre blondină după despărțirea lor. ”Ana este cea mai frumoasă femeie pe care am întâlnit-o în viața mea, mi-ar face copii superbi (n.r. râde), este ca o păpușă. Totuși nu putem fi împreună, iar motivul este unul foarte simplu! Dacă privesc dintr-un alt unghi situația noastră, ea este o fire diferită, calmă, uneori mai rece, eu sunt exuberant, îmi plac și micile nebunii, suntem doi poli care, culmea, nu se atrag întotdeauna. Pot caracteriza situația noastră în ceva de genul, nici cu tine, nici fără tine”, a declarat Bogdan Mocanu pentru WOWbiz.ro la vremea despărțirii de Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.