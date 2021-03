Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”, operată după un accident stupid

In articol:

Anul trecut, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” a avut parte de, probabil cel mai ciudat accident cu putință, cel puțin printre cei care au legătură cu lumea showbiz-ului.

Prezentă la un eveniment, într-un restaurant, Ana Maria Lintaru nu a văzut, la propriu, o ușă de sticlă. Și, normal, s-a ciocnit de ea suficient de tare încât să se învinețească la modul serios și, culmea, să își strâmbe puțin și nasul.

Ana Maria Lintaru are forme de fotomodel

Acum însă, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” a decis să apeleze la serviciile unui medic plastician renumit, motiv pentru care, pentru câteva zile, este într-o clinică să se recupereze după operația estetică, purtând un bandaj în jurul nasului, așa cum se face după o rinoplastie.

a spus Ana Maria Lintaru, postând și o fotografie cu ea bandajată, pe patul de spital. Mai mult, pare-se, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” a scos din buzunar o sumă frumușică de bani pentru nasul pe care, speră ea, îl va cataloga drept perfect: 3.500de euro.

Ana Maria Lintaru si-a reparat nasul

Ana Maria Lintaru: ”Vrăjitoare m-am făcut”

”Aici e urma capului meu. Eu râd, dar nu e râsul meu. Măcar am înțeles că și ospătarii au mai pățit-o, deci e în regulă... Mi-e rău, sunt praf. Vai, vrăjitoare m-am făcut... Oare îmi aduc și mie gheață”, povestea Ana Maria Lintaru, disperată că nasul eu era extrem de afectat.

Apoi, văzând că, în ciuda pansamentului cu gheață pe care și l-a pus la nas, lucrurile se înrăutățesc, Ana Maria Lintaru se întreba dacă nu cumva e nevoie să ajungă la un estetician pentru ca urmele să fie îndepărtate medical, lucru pe care l-a făcut la 6 luni de la accidentul stupid pe care l-a avut.

Ana Maria Lintaru, magnet pentru probleme

Tot anul trecut, îndrăgostită până peste cap, Ana Maria Lintaru a avut parte de o noapte cât se poate de dificilă chiar dacă era în brațele iubitului ei, fratele celebrei Naba, Ahmed. ”Vreau să vă spun că azi noapte am făcut o mișcare bruscă și m-am înțepenit de gât, din nou. Mi s-a mai întâmplat asta acum vreo lună, dar acum e nasol tare. Voiam să merg la spital, dar iubitul meu nu a vrut să mă ducă. El s-a întors pe partea cealaltă și eu am suferit. Eu nu am dormit deloc, aștept niște remedii”, a spus, pe atunci, vizibil afectată, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.