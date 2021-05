Ana Maria Mărgean câștigă Marele Premiu de la Românii au talent 2021, sezonul 11. Reacția concurentei: „Le mulțumesc profesorilor!”

In articol:

În finala Românii au Talent 2021 s-au luptat pentru Marele Premiu 11 concurenţi: Duo Turkeev, Daria Batschi, Narcisa Ungureanu, Art of Robots, Rareş Trufea, Dean Bowman, Ana Maria Mărgean, GIM, Remi Martin, Filip Cioc şi Magitot.

Ana Maria Mărgean este câștigătoarea Românii au talent 2021, sezonul 11

În urma voturilor acordate de public, Ana Maria Mărgean este învingătoarea sezonului 11 Românii au talent, care și-a adjudecat Marele Premiu în valoare de 120.000 de euro. „ Vreau să le mul ț umesc telespectatorilor că m-au votat, profesorilor de canto și actorie, prietenilor și mai ales familiei,” a spus emoționată concurenta.

Filip Cioc ocupă locul doi și câștigă un premiu în valoare de 20.000

Cine este Ana Maria Mărgean de la Românii au talent 2021

de euro, în timp ce trupa Art of Robots, concurenții care ocupă locul trei, pleacă acasă cu un premiu de 10.000 de euro.

Ana Maria Mărgean este o fetiţă de 11 ani din Galaţi, care a ajuns în finala de la Românii au Talent 2021, după ce în semifinală a cântat în duet alături de păpuşa ei, Doamna Stela.

, a spus fetiţa în semifinală.

Ana Maria Mărgean şi-a descoperit talentul în urmă cu doi ani şi a început să exerseze pe perioada pandemiei, atunci când nu avea prea multe de făcut. „Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat. Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a spus fetița în preselecţii.

Art of Robots câștigă premiul pentru originalitate la Românii au talent 2021

Maria Rădeanu, Duo Turkeev, Art of Robots şi Daria Batschi au fost propuşi de juriu pentru Premiul de Originalitate de la Românii au Talent 2021. Cele mai multe voturi le-a primit trupa Art of Robots, care și-a adjudecat premiul în valoare de 10.000 de euro.