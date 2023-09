Ana-Maria Mocanu vrea să devină mămică! Are sau nu pe cineva în viața ei? “Este o binecuvântare” | EXCLUSIV

In articol:

Ana-Maria Mocanu a fost invitată în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan mocanu. Ana ne-a povestit cum și-a început cariera de asistentă tv, dar și cum a ajuns să danseze în videoclipurile maneliștilor.

Aceasta a povestit câți bani a reușit să strângă cel mai mult în cariera ei, alături de Loredana Chivu, menționând că în primele 10 minute a zburat cu bani.

Ana-Maria Mocanu, totul despre viața sentimentală

Ana-Maria Mocanu a afirmat că își dorește foarte mult să devină mămică, dar...nu are cu cine. A vorbit despre viața ei sentimentală și ce fel de bărbat merită să fie lângă ea, pentru a putea deveni tatăl copilului ei.

„Nu am o relație. De la ultima relație pe care am avut-o și care a fost publică, nu există nimeni în viața mea, nu pentru că nu vreau eu, dar nu am întâlnit persoana potrivită. Nu am un standard, bărbații se grăbesc în ziua de azi, foarte mult, vor ceva să fie. Mie îmi place să fiu curtată, eu sunt mai pe vechi. Un copil mi se pare cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu. Consider că nu există nimic mai important și mai de preț pe acest pământ. În momentul în care o să mă binecuvinteze Dumnezeu de a fi mamă, cu siguranță o voi face, dar n-am cu cine.”, a declarat Ana-Maria Mocanu.

Cea mai mare sumă de bani câștigată de Ana-Maria Mocanu

Ana-Maria Mocanu este de meserie dansatoare la diverse evenimente. Una dintre prietenele și colegele ei de scenă este chiar Loredana Chivu. Ana ne-a povestit care este cea mai mare sumă de bani câștigată la un eveniment, alături de blondină.

"Nu am dus lipsă niciodată la modul că nu aveam. Am fost întotdeauna într-o balanță. Eu pot să cheltui astăzi o sută de milioane și mâine un milion, dar oricum știu că a treia zi voi face iar o sută de milioane. Mă simt stabilă financiar și chiar dacă nu m-aș simți, aș munci. Mereu am fost o persoana obișnuită cu munca. Muncesc de la 16 ani. Îmi aduc aminte că am fost chiar la un eveniment cu Loredana, aici în București, un eveniment unde cânta Florin Salam și știu că primele 10 minute au zburat banii efectiv în sus. Noi am zis a gata, hai să plecăm acasă că nu mai are sens să mai stăm aici că oricum ne-am umplut de bani. S-a întâmplat acum foarte mulți ani, cred că erau undeva la două mii, pe vremea aceea însemna ceva. Să faci două mii în primele zece minute era ceva, eu deja zisesem că putem să plecăm acasă, nu mai avea sens să mai stăm", a mărturisit Ana–Maria Mocanu, la WOWnews.

