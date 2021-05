Ana Mocanu se confruntă cu probleme de sănătate. Incredibil ce diagnostic a primit

In articol:

Ana-Maria Mocanu și-a îngrijorat fanii, după ce le-a spus acestora că se confruntă cu probleme de sănătate. Cum se simte în aceste momente fosta asistentă de televiziune?!

Ana-Maria Mocanu, probleme de sănătate

Fosta asistentă de televiziune și-a petrecut Paștele alături de familie și prieteni, însă, la un moment dat, a început să se simtă rău.

La scurt timp, Ana Mocanu a ajuns pe mâinile medicilor și a primit un diagnostic crunt.

Se pare că vedeta de televiziune se confruntă cu otita, o afecțiune la nivelul urechii. Astfel, frumoasa șatentă s-a conformat și a mers la farmacie pentru a-și lua medicamentele prescrise.

Ana Mocanu [Sursa foto: Instagram]

Ana Mocanu, agresată de fostul iubit

În urmă cu ceva timp, Ana Mocanu și Rareș s-au despărțit. Cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite, însă se pare că au rămas lucruri nerezolvate între aceștia.

Și-au aruncat tot felul de vorbe în mediul online, iar vedeta chiar a declarat că a fost agresată de bărbat.

”Rareș este un bărbat foarte agresiv și verbal și fizic și o pot dovedi prin poze. De câte ori am fost eu bătută de acest om.

Am fost bătută în Egipt, în Turcia, am fost bătută la mare, peste tot. Eu cu Rareș nu am ce să discut. Mi se pare de cea mai joasă speță ca bărbat ca el să apară la televizor să dea o poză cu mine plângând. Dar de ce nu ai arătat o poză cu soția ta, Rareș? Ești un bărbat însurat și mă înșelai întotdeauna. Ești foarte, foarte agresiv atât fizic, cât și verbal. Cum nu m-ai înșelat niciodată, atâta timp cât ești căsătorit cu acte? Dacă ești un bărbat asumat, asumă-ți în fața țării că ești un bărbat căsătorit! Arat-o pe nevasta ta la televizor! Dacă nu, o arăt eu! Ai ajuns să te cerți cu mine la televizor, pentru ce?”, a declarat Ana Maria Mocanu la ”Showbiz Report”.