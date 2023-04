Ana Morodan a ajuns pe mâinile medicilor. Ce se întâmplă cu ea, la două săptămâni de când a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise: "Am avut o intervenție"

In articol:

În ultima vreme, Ana Morodan a trecut de la extaz la agonie și invers de mai multe ori, totul după ce a fost implicată într-un accident rutier produs în București.

De când a fost lăsată fără permisul de conducere, fiind găsită la volanul mașinii sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, Ana Morodan s-a schimbat radical sau, cel puțin, încearcă.

Citește și: Adrian Teleșpan a vorbit despre situația Anei Morodan, deși nu au mai păstrat legătura! Ce spune despre cea care i-a fost cea mai bună prietenă: „Are probleme”

Ana Morodan a avut o intervenție la ureche

Astfel că schimbările sunt multe și de multe feluri. Una dintre ele chiar a împins-o pe așa numita ”Contesă Digitală” să și ajungă pe mâna medicilor.

Citeste si: Cum s-a schimbat viața Marei Bănică de când tatăl ei a trecut în neființă: „Este primul Paște fără tata”. Sărbătorile nu vor mai fi niciodată la fel pentru vedetă- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului vine din Japonia- stirileprotv.ro

Pe Instagram, vedeta le-a mărturisit celor care fac parte din comunitatea sa online că recent a suferit o intervenție la nivelul urechii.

Vedeta nu a dorit să facă declarații în amănunt despre acest aspect, ci doar a specificat că a fost nevoită să treacă prin una ca asta, după intervenția la sâni și cea de la nivelul abdomenului, situația încheindu-se cu bine, după cum a lăsat să se vadă.

Însă, ceea ce nu este bine, a ținut ea să menționeze, este podoaba sa capilară. Fosta concurentă a show-ului din Asia spune că și-a distrus părul cu nuanțele de colorat pe care și le-a tot aplicat de-a lungul anilor și acum nu mai are ce să facă pentru a îndrepta situația.

Citește și: Semnul că Ana Morodan era dependentă de antidepresive de acum trei ani? Momentul în care scapă cutia cu pastile pe jos chiar în timpul filmărilor, după o criză de isterie: "Mă apuca tremuratul, dacă nu luam un calmant eram terminată"

Ba chiar, nu doar că părul îi este degradat, dar a și pierdut o mare pare de el, confruntându-se cu problema căderii acestuia.

Ceea ce o face acum să pună pe pauză vopsitul regulat pe care-l avea în program și să-și lase părul să crească la culoarea sa naturală.

"Sunt nevopsită pentru că trebuie să îmi las părul meu natural să crească. Nu l-am ascultat pe Sorin Stratulat când mi-a zis să am grijă de păr vopsit și acum mai am un sfert de păr în cap. În rest am avut o mică intervenție la ureche astăzi, sunt foarte bine”, a spus Ana Morodan, pe contul personal de Instagram.

Ana Morodan [Sursa foto: Instagram]