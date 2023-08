Ana Morodan a apărut în cârje în fața Spitalului Monza! Contesa Digitală a suferit un accident recent: „Mi-am rupt ligamentul”

In articol:

Ana Morodan nu trece deloc printr-o perioadă ușoară, asta după ce vedeta s-a accidentat și a ajuns la spital, pentru îngrijiri medicale de specialitate. În acest sens, influencerița a dorit să le transmită totul fanilor, pentru a-i pune la curent cu ceea ce se întâmplă privind starea sa de sănătate, așa cum o face de fiecare dată.

Din nefericire, vedeta a alunecat pe scări și și-a rupt ligamentul, apoi a mers la Spitalul Monza, de acolo de unde a făcut și anunțul legat de nefericitul eveniment.

De asemenea, Ana Morodan a vorbit despre acest subiect, chiar în fața unității spitalicești, iar vedeta a apărut în cârje la ieșirea din spital, semn că accidentarea a fost una destul de serioasă.

„Feng Shui a zis pentru Șobolanul de Lemn o lună cu peripeții(...) Noah...am alunecat pe o scară, mi-am rupt ligamentul(...) Și eu marți eram programată să mă urc pe munte. Exclus. Hai acum, închide și deschide-mi portiera” , a scris Ana Morodan, pe Instagram.

Ana Morodan, mesaj emoționant pentru fanii ei

Nu cu mult timp în urmă, Ana Morodan a simțit nevoia să le transmită un mesaj fanilor ei.

Vedeta a ținut să le spună celor ce o urmăresc că, în anumite situații, este în regulă să arate tuturor că nu sunt bine, iar sentimentele de vulnerabilitate și fragilitate nu sunt greșite, ci dimpotrivă, ar fi bine, ba chiar recomandat să și le expună.

„In this era of my social media usage aș vrea să normalizez și momentele de fragilitate. Alea pe care nu le-am arătat niciodată pentru că așa am fost învățată de mică: să fiu puternică și să fiu lipsită de manifestări sensibile în public. Și de aia am ajuns un model de succes pentru multă lume, dar o fată atât de nefericită pentru mine și în ochii mei. Așa că azi aș vrea să vă spun tuturor care ați fost educate sau self educate ca mine că e ok să nu fii bine. Și e ok să nu fii perfectă în fiecare zi. Și prostia pe care am zis-o eu acum 3 ani și o zic multe blogheoze acum, cum că suntem aici să inspirăm, nu să fim plângăcioase, e un bulls**t. Toți avem nevoie să știm că și cei pe care îi urmărim au zile nașpa!”, a scris Ana Morodan pe pagina ei de Instagram.