Ana Morodan a vorbit despre greutatea ei, după ce fanii au acuzat-o că e anorexică: „Am o problemă gravă”

Ana Morodan a vorbit despre greutatea ei [Sursa foto: Instagram] 14:13, iun 17, 2021 Autor: Clara Ionescu

Ana Morodan nu se teme să spună lucrurilor pe față. Vedeta a atras atenția fanilor ei în ultima perioadă, care au observat că a slăbit considerabil. Mulți dintre ei au suspectat-o pe Ana Morodan că ar fi anorexică. Pentru a închide acest subiect, blondina le-a transmis fanilor ei de pe Instagram că are 47 de kilograme, după ce s-a îngrășat iar.

Ea vrea să ajungă din nou la 43 de kilograme, fiind greutatea ideală pentru ea.

„Am o problemă gravă. Pentru cei care tot vă stresați că sunt foarte slabă, să știți că m-am îngrășat patru kilograme, oficial am 47 de kilograme, aveam 43. Și acum sunt foarte nervoasă din cauza asta, și vreau să slăbesc din nou. Doar că nu pot să țin cură pentru că nu are niciun sens. Dar totuși îmi trebuie 43 de kilograme. Voi nu înțelegeți că eu provin dintr-o familie în care toată lumea e slabă. Când am venit la București eram mai grasă, dar în rest, eu toată viața am avut 43 de kilograme. Nu înțeleg de ce s-ar schimba acum ceva”, a spus Ana Morodan, pe pagina sa de Instagram.

Ana Morodan a declarat că vrea să mai slăbească [Sursa foto: Instagram]

Drama prin care a trecut Ana Morodan: „Au murit trei într-o săptămână”

Ana Morodan a trecut printr-un moment extrem de dificil în viața ei. Vedeta și-a pierdut părinții și bunicii în doar un an de zile. Blondina a povestit că i-a fost foarte greu să se ocupe singură de tot.

„Eu când am auzit că părinții mei au decedat, eram într-un proiect și zburam dimineața la înmormântare și seara la proiect.

Au murit trei într-o săptămână: bunică-miu, bunică-mea și taică-miu. Tatăl meu fiind sănătos, a căzut în baie și a murit. Când m-a sunat femeia de serviciu... Apoi mama mea a decedat de cancer, la un an după”, a dezvăluit Ana Morodan, în cadrul podcast-ului organizat de către Damian Drăghici. Citește mai multe AICI.