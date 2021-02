Ana Morodan are cinci iubiți, după ce a pus punct unei relații de opt ani: „Ei știu unul de celălalt. Fiecare vine în ziua lui”

In articol:

Ana Morodan s-a despărțit în urmă cu un an de bărbatul cu care se iubea de opt ani de zile. Nu a vrut să vorbească despre motivele care au dus la despărțire, dar a vorbit despre ce se întâmplă în prezent în viața ei. Vedeta, cunoscută sub pseudonimul „Contesa digitală”, nu suferă de singurătate, ci se laudă cu cinci pretendenți.

„Iubiții mei mă plac așa cum sunt! În zilele în care am treabă, stau la casele lor, dar în weekend se întorc multe scaune și multe licori.

De ce să am unul, dacă pot să am cinci? E ca și cum mi-ai cere să am un singur inel. Ei știu unul de celălalt. Nu sunt orgii, așa cum vă imaginați! Fiecare vine în ziua lui, e totul organizat. Nu am propus nimănui nimic. Eu am zis că nu vreau relație serioasă, nu vreau să mă căsătoresc. Vrei? Bine, superb!

Ei știu unul despre celălalt? Ce-ți închipui, că mă iubesc de se tăvălesc pe jos?! Doi au făcut COVID-19 și am rămas doar cu trei o perioadă, ceea ce a fost cam plictisitor. Fără glumă, toți sunt niște oameni fără responsabili, niciunul dintre ei nu este căsătorit. Sunt niste oameni care au munci tîn perioada asta și pe care îi felicit că au susținut economia. (…)

Eu le-am spus că dacă mai aud de la ei că îi fascinez o să le spun să cumpere o vitrină. Puneți-mă în vitrină și stați și uitați-vă la mine! Mergem și noi în dormitor? Lasă cu fascinarea. (…) Am făcut și un top al celor cinci, dar ei nu o să știe niciodată, pentru că asta îi ține lângă mine”, a povestit Ana Morodan în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Ana Morodan, primele declarații despre despărțirea de partenerul de viață

Ana Morodan s-a despărțit de iubitul ei la începutului anului 2020, după o

relație de opt ani. Nu a vorbit multe despre el în perioada în care erau împreună și nici după ce au pus punct poveștii de iubire „Contesa digitală” nu a fost mai deschisă. A recunoscut, însă, că nu regretă ce a trăit alături de el și că îl admiră în continuare.

„Cred sus și tare că nicio experiență trecută nu e timp pierdut și nu am nicio veleitate pentru regret. Cu atât mai mult cu cât relația mea de 8 ani a fost cu Superman, un bărbat foarte smart, pe care-l admir tare și alături de cale am devenit a better Morodan”, povestea Ana Morodan, într-un interviu acordat revistei Unica, în urmă cu aproape un an.