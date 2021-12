Ana Morodan, confesiuni dureroase despre dramele din viața sa. Ce i-a spus mama înainte cu două minune să moară a marcat-o profund: "Nu știu dacă mi-a ieșit ce mi-a cerut ea, încă mă chinui"

In articol:

Dincolo de cum o vedem la televizor, Ana Morodan ascunde drame pe care mulți le-ar considera greu de dus. Însă, toate aceste nenorociri din viața sa au transformat-o într-o femeie și mai puternică.

Ana Morodan a trecut prin clipe dramatice

A fost un parcurs extrem de greu, pentru că s-a luptat cu depresia. Și-a pierut tatăl, bunica și bunicul în doar o săptămână. La scurt timp, celebra bloggeriță și-a pierdut și mama.

Ana Morodan a vorbit despre moartea părinților săi în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

În 2018, Ana Morodan a traversat cel mai greu an din viața sa. Tatăl său, care era un om sănătos, a căzut în baie și a murit. În aceeași săptămână și-a înmormântat și bunicii, în timp ce mama sa se lupta cu cancerut în fază terminală.

"Aș putea să spun că nu m-au marcat atunci, fix în acea perioadă am avut cursul de marcă personala și dimineața zburam la înmormântare, seara mă întorceam să țin cursurile. Ulterior am fost mai marcată când a decedat și mama, când am decis să termin o relație în care eram de 8 ani jumătate.

Toate s-au întâmplat într-un an. A fost complicat, că eram într-o perioadă de anxietate foarte mare, nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Destul de greu de dus, doar că acest greu a fost conștientizat de mine abia anul trecut. Eu nu mi-am dat seama că nu mi-am plâns părinții, nu am plâns după despărțire. Mi-am dat seama că trăiesc un doliu deprimant. Nu a fost ușor, dar l-am trecut.", a spus Ana Morodan în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.

Citeste si: Ana Morodan a vorbit despre greutatea ei, după ce fanii au acuzat-o că e anorexică: „Am o problemă gravă”

Citeste si: Ireal! O româncă a convins un bătrân de 93 de ani că el a lăsat-o gravidă și l-a făcut să-i dea 200.000 de euro...- bzi.ro

Ana Morodan a izbucnit în plâns în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ana Morodan a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre mama sa. Femeia care i-a dat viață s-a stins din cauza cancerului nemilos. A simțit moartea mamei ca pe o eliberare, pentru că nu mai suporta să o vadă cum se chinuie.

"În primul rând am simțit pentru ea o eliberare și pentru mine, pentru că a fost îngrozitor să văd așa ceva. A fost diagnosticată cu cancer la 7 organe, în ultima săptămână manca numai înghețată si s-a dus splendid. Mi-a spus cuvinte simple, esențiale pentru viața mea și s-a dus. M-a bucurat că nu mai puteam să o văd așa și nu era viață ce trăia ea. mi-a spus înainte să se duca de tot, cu 2 minute înainte: Ana, să fii bună! Că viața e grea și să fii bună cu toată lumea și să te lupți. Asta cu bună cu toată lumea nu știu dacă mi-a ieșit, dar mă chinui.", a mărturisit Ana Morodan în emisiunea lui Denise Rifai.

Citeste si: Ana Morodan, destăinuiri de pe vremea când era elevă! Vedeta a fost exmatriculată din liceu: „Am fost prinsă în toaletă făcând...”

Ce sfat are Ana Morodan pentru cei care se confruntă cu depresia

Ana Morodan, invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Imaginea cu care Ana Morodan și-a surprins fanii! Vedeta a făcut topless pe internet

S-a luptat ani de zile cu depresia și a reușit să depășească perioadele de anxietate. Ana Morodan spune că cel mai important e ca cei care se confruntă cu această boală să vorbească despre suferințele lor.

"Nu mi-a fost greu să admit asta. Eu am simțit că am asta. Încă trăia mama. Am fost șocata, nu știam ce mi se întâmplă. Apoi m-am gândit că trebuie să vorbesc despre asta și sunt oameni cărora le e rușine să vorbească despre asta. Eu mi-am dorit să spun asta. Au fost niște perioade foarte grele și credeam că m-am vindecat și reveneau. Într-o zi am găsit pe cineva care a înțeles și este un om genial și a reușit. Din 2018 de când au murit părinții până anul ăsta la început a durat. Eu sunt un om deștept și am transformat depresia severă într-o depresie funcțională. Am momente când cad și atunci s-a terminat. Încurajez pe toata lumea să vorbească despre asta.", a spus Ana Morodan în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Distribuie pe: