Ana Morodan, de urgență la spital! „Am simțit că nu mai am aer, că mor”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă

In articol:

Ana Morodan, în vârstă de 36 de ani, este una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din mediul online. Nu lipsește nici măcr o zi de pe rețelele de socializare și este tot timpul în contact cu urmăritorii ei. Puțină lume știe, însă, că aceasta suferă de o afecțiune care îi dă mari bătăi de cap.

Se pare că influencerița are probleme cu rinichii, mai exact are pietre la rinichi, iar atunci când are o criză, durerile sunt atât de puternice încâr efectiv i se taie respirația. Mai mult, ea spune că durerea pe care o resimte în timpul unei crize poate fi chiar mai mare decât durerea pe care o simte o femeie care naște.

„Am un corp care creează foarte multă aciditate, motiv pentru care se creează pietre la rinichi. Când pornesc pe canal, medicii mi-au spus că e ca și cum ai naște, depinde cât de mare e piatra. Așa se spune că durerea de rinichi e mai mare decât durerea unei nașteri. Eu nu știu cum e, știu doar că doare ca naiba”, a dezvăluit Ana Morodan, la un post de televiziune.

Ana Morodan [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Ana Morodan se confruntă cu probleme la rinichi de un deceniu

Acum 10 ani, influencerița a ajuns de urgență la spital din cauza durerilor insuportabile de rinichi. Astfel, ea a mers să se trateze inclusiv în Elveția, unde și-a făcut mai multe controale și analize.

Citeste si: Ana Morodan a dat din casă! Cine este bărbatul cu care a avut o relație secretă. Nimeni nu a știut că s-a iubit cu el: ”Ne-am intersectat”

„Am descoperit chestia asta în urmă cu 9, 10 ani, într-o noapte când m-am ridicat să merg la toaletă și lângă toaletă am căzut. Am simțit că nu mai am aer, că mor. Am ajuns la spital urlând în asemenea hal încât un domn cu degetul tăiat m-a lăsat să intru înaintea lui. După 10 ani știu care sunt fazele pe care trebuie să le trec ca să nu mai am durerile alea crunte. (…)

Citeste si: Ana Morodan a vorbit despre greutatea ei, după ce fanii au acuzat-o că e anorexică: „Am o problemă gravă”

Eu m-am născut cu un rinichi lent cumva. Nu performează ca celălalt. (…) Am fost la toate clinicile, în Elveția, mi-am făcut toate analizele. Eram în stare să mănânc și furnici de durere”, a mai povestit ea.