Ana Morodan, la un pas de sinucidere.

Deși este o femeie de succes, chiar și ea a avut parte de momente grele. Și pentru a trece mai ușor peste ele, vedeta s-a decis să se destăinuie.

Ce diagnostic a primit Ana Morodan

Ana Morodan a povestit la o emisiune tv despre clipele dificile prin care a trecut. Ea chiar a fost la un pas de a-și pune capăt zilelor, deși medicii i-au sugerat să urmeze un tratament medicamentos.

„M-au diagnosticat cu anxietate severă și depresie moderată. Mi-au spus: trebuie să îți dau tratament medicamentos. Eu am spus că nu iau așa ceva. Toate aceste lucruri mici, cosmetică, unghii, pe care am început să le fac (…) plecam cu senzația că am făcut ceva pentru mine. Am înțeles că nu îmi ridică nimeni statuie. Nu moare nimeni dacă nu pot să fac campania asta. Am un motto (…) eu n-am ajuns până aici doar ca să ajung până aici. Am două variante: ori mă ridic, ori s-a terminat povestea. Și n-am muncit atât doar ca să se termine povestea… A fost un an în care a trebuit să învăț abecedarul respectului de sine. Am crezut că nu mai apuc 2019 (..) știi cum e? Simți că îți pleacă rațiunea. Am sunat la spitalul 9 și le-am spus să mă interneze (..) Mi-au spus că nu e cazul, sa merg acasă. Am insistat, am spus că plătesc în plus. Foarte mulți tineri se confruntă cu asta și e important să le spunem că toți trăim așa ceva, la un moment dat sau altul și că se poate ieși din ea” a povestit Ana Morodan, la emisiunea la care a fost invitată.