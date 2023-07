Ana Morodan, la un pas să clacheze, după ce a scăpat de dependența de pastile! Ultimele trei săptămâni au fost o adevărată corvoadă pentru ea și nimeni nu a știut: „Starea psihică proastă”

In articol:

De mai bine de trei luni, atunci când a provocat un accident rutier și a recunoscut, ulterior, că este dependentă de antidepresive, viața Anei Morodan s-a schimbat radical.

”Contesa digitală”, și-a pus pe pauză carieră și aparițiile publice, multe contracte și întâlniri cu anumiți clienți și s-a axat pe propria recuperare, fizică și psihică.

Ana Morodan simte cum iar pierde controlul vieții sale

În acest sens, a stat internaută o săptămână într-o clinică, merge la psiholog, urmează un tratament și o dietă pentru a se recupera din toate punctele de vedere.

Însă, pentru că tranziția este una mare, chiar totală, schimbările vin foarte lent, așa cum era de așteptat, lucru care nu este deloc ușor de digerat de vedetă.

Tocmai de aceea, pentru că se aștepta că lucrurile să decurgă în alt mod și să vadă rezultate rapide, căci își dorește să ducă o altă viață, acum Ana Morodan recunoaște că este iar la un pas de a claca.

Pe Instagram, unde își împarte suferința și transformările cu cei care fac parte din comunitatea sa online, vedeta a publicat acum un mesaj prin care și-a strigat disperarea, dar și prin care a venit cu un avertisment pentru toți cei care traversează aceeași perioadă și se simt singuri și descumpăniți.

Conform spuselor sale, deși a urmat un regim alimentar sănătos, rezultatele au întârziat să apară, fapt ce o face acum să fie la un pas distanță de a trece de cealaltă parte.

Știe, însă, că nu asta e soluția și nu o va face, nu va recurge la a înghiți iar antidepresive și nici la a-și ”recompensa” supărarea cu mâncare nesănătoasă.

Și pentru că, deși este greu, știe că doar cu ambiție și abținere va reuși, Ana Morodan îi îndeamnă pe toți să nu urmeze calea cea ușoară, căci repercursiunile vor fi drastice pe toate planurile și să se gândească la faptul că nu duc singuri o așa luptă, căci sunt mulți ca ei, care-și spun sau nu durerea în public.

”După 3 săptămâni de mâncat sănătos și slăbit doar 400 de grame îmi vine să comand 10 burgeri și 3 torturi. Dar mă ținnnn. Mă țin. 🥹 Nu luați (nr. antidepresive) copii, pe lângă multe altele, va afectează și echilibrul hormonal și de acolo you stress eat, you get fat, și tone de alte bătăi de cap. Plus starea psihică proastă este cauzată în mare parte fix de aceste benzodiazepine. Take it from me, căci am văzut cum e și cu, și fără. You are not alone. 🫶🏻”, este mesajul publicat de Ana Morodan, pe contul personal de Instagram.