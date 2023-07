Ana Morodan nu era în cel mai bun punct al vieții ei, înainte să provoace accidentul rutier! Afecțiunea care a dat-o complet peste cap și care o făcea să consume antidepresive: „Trăgeam de mine”

In articol:

În urma derapajului pe care l-a avut în luna martie a acestui an, Ana Morodan a avut parte de un real șoc nu numai în viața reală, ci și în mediul online, atunci când a fost ținta unui val de critici și jigniri. În acele momente de presiune socială, contesa digitală nu mai putea decât să spună adevărul despre viața sa și despre cum, cu mari eforturi, a încercat să depășească o perioadă foarte dificilă din viața sa.

Chiar înainte de producerea accidentului rutier, Ana Morodan se afla sub influența unor pastile care nu erau substanțe psihoactive, dar care i-au pus sub semnul întrebării veridicitatea și imaginea pe care și le-a creat în toți acești ani. Recent, le-a promis admiratorilor ei că, de acum, Instagramul său se va transforma într-un jurnal de „metamorfoză” a propriei persoane, din Ana Morodan- dependentă de calmante, în Ana Morodan- autentică, persoană normală care se bucură de viață.

Citește și: Ana Morodan și-a făcut curaj și a spus tot adevărul despre incidentul în care a fost implicată. A dezvăluit ce a consumat în dimineața în care polițiștii au prins-o în trafic, sub influența alcoolului și a substanțelor interzise

Citeste si: În această seară, de la ora 20:00, în “Melek”, la Kanal D, Melek, pe cale să își piardă copiii- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Prigojin s-a dus la Moscova! Ce s-a întâmplat când s-a întâlnit cu Putin- stirileprotv.ro

Ana Morodan nu vrea să mai ascundă adevărul

În acest context, Ana Morodan are de gând să fie cât mai transparentă și să taie tot răul de la rădăcină. Cu puțin timp în urmă, Contesa Digitală s-a destăinuit din nou urmăritorilor ei, moment în care le-a arătat o serie de fotografii cu ea foarte bine realizate, în care oferea impresia că este foarte fericită, însă în care, în realitate, se afla în una dintre cele mai grele perioade din viața sa.

Mai exact, se afla în mijlocul unui burn-out foarte dur, iar calmantele erau deja parte importantă din viața sa de zi cu zi.

„Așa arată burn-out-ul pe Instagram. Totul pare de vis și aproape nimic nu e real.

Februarie 2023.

Xanax la bord, 5 oameni care se chinuiau să-mi facă content și eu trageam de mine la fiecare cadru, în capul meu era: Oare arăt bine, de ce fac asta, am bifat punctul 8 de pe to do list? Sunt suficient de Z? Să te faci bine începe cu a-ți spune ție adevărurile ca să never again.”, a scris Ana Morodan în mediul online.

Citeste si: „Nu mă interesează că are sau că nu are bani. Eu am capul crăpat, mâinile în ghips până la cot și dureri mari de picioare.” Dana Roba este pregătită să lupte în instanță împotriva soțului său- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 12 iulie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Shakira, plan machiavelic! Clauza impusă în contract care îl va face pe Pique să nu se poată însura cu Clara Chia Marti- radioimpuls.ro

Citește și: Ana Morodan a ajuns pe mâinile medicilor. Ce se întâmplă cu ea, la două săptămâni de când a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise: "Am avut o intervenție"