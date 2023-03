Ana Morodan regretă amarnic tot ceea ce a făcut, după ce a condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, producând un accident rutier! Adelina Pestrițu i-a luat apărarea „contesei digitale”: „Îmi pare rău că v-am dezamăgit”

In articol:

Cu numai o zi în urmă, Ana Morodan a ajuns în fața instanței de judecată după ce pe numele său au fost deschise două dosare penale în aceeași zi sub săvârșirea în concurs a infracțiunilor. „Contesa digitală” a refuzat să oprească în trafic la semnalul regulamentar al oamenilor legii, provocând, ulterior, un accident minor care, din fericire, nu a făcut victime.

I-a fost reținut permisul de conducere, însă a ieșit din nou din casă, la volan, la orele serii, chiar dacă avea permisul suspendat. În urma refuzului de a se supune testului de alcoolemie și de consum de substanțe interzise, s-a ajuns la concluzia că, într-adevăr, se afla sub atât sub influența alcoolului, cât și a drogurilor.

La două zile distanță de la cele două incidente care i-au adus și două dosare penale, Ana Morodan a transmis un mesaj pe Instagram pentru toți cei care o apreciază și pentru tinerii și copiii care văd un model în ea. „Contesa digitală” regretă foarte mult faptele sale, justificându-se prin faptul că celebritatea a făcut-o să se considere mai presus decât viața, confirmând că rolul exuberant, fericirea și entuziasmul pe care le mima în fața camerelor de luat vederi nu se potriveau deloc cu ceea ce simțea atunci când se afla de una singură.

Ana Morodan și-a cerut scuze public

Ana Morodan și-a cerut scuze public pentru greșelile pe care le-a comis. Conștientizând faptul că se putea ca lucrurile să fie mult mai rele de atât, a mărturisit că este recunoscătoare pentru că nu a produs și mai mult rău în jurul ei.

„Pentru copili și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri. Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită. Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fata iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine și îl mângâie și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană, atunci când greșim. Find blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru.”, a scris Ana Morodan în mediul online.

Adelina Pestrițu a reacționat la scuzele Anei Morodan

În semn de apreciere, susținere și empatie, admiratorii Anei Morodan au încurajat-o și continuă să o susțină în ciuda greșelilor pe care le-a comis, având în vedere că și-a recunoscut greșelile și și-a învățat lecția. Adelina Pestrițu s-a lăsat și ea atinsă de mărturisirile „contesei digitale”, scriindu-i ea un mesaj de încurajare.

„Toți oamenii greșesc. Capul sus!”, a fost mesajul de susținere venit din partea Adelinei Pestrițu.