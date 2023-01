Ana Morodan, primele declarații după ce a mai trecut printr-o intervenție estetică: „Așteptăm acum câteva săptămâni” Ce planuri are deja Contesa Digitală

In articol:

Ana Morodan este o prezența efervescentă în spațiul public, obișnuindu-și fanii cu aparițiile sale extravagante, dar și cu o imagine fără cusur.

Pentru ceea ce este astăzi, vedeta a muncit din greu, dar nu a ezitat nici să recunoască că s-a lăsat și pe mâna medicilor esteticieni.

Ana Morodan a trecut cu brio peste ultima intervenție estetică

Anul trecut, ”Contesa Digitală”, așa cum i se mai spune Anei, a recurs la o operație de micșorare de sâni, iar acum a apelat la o alta.

Dat fiind faptul că mereu a cântărit 59 de kilograme la 1.62 m înălțime, vedeta nu s-a arătat mulțumită de felul în care talia îi arată.

Astfel că acum a luat atitudine, a ales cei mai buni medici și a optat pentru o operație de lipoaspirație. Concret, această procedură chirurgicală îndepărtează grăsimea de pe abdomen, fără a lăsa niciun semn vizibil, fiind o tehnică minim invazivă, și fără a veni la pachet cu vreun soi de dureri.

Iar o dovadă în acest sens stă și faptul că vedeta deja a făcut primele declarații de pe patul de spital.

Conform Anei Morodan, intervenția a decurs perfect, iar ea se simte foarte bine, așteptând cu nerăbdare rezultatul final, după recuperare, pentru a se lăuda cu noul său abdomen.

”A fost foarte bine, mă simt foarte bine, nu am dureri, nu am avut complicații, așteptăm acum câteva săptămâni, poate o lună, să se așeze și vă arăt abdomenul meu lucrat chirurgical”, a declarat Ana Morodan, conform Spynews.

Și nu doar că se simte bine și nu se confruntă cu dureri, dar Ana Morodan spune că deja nu mai are răbdare să iasă din spital și să se întoarcă la muncă.

Vedeta mărturisește că are o poftă nebună de muncă, multe planuri și proiecte, știind deja că acest lucru o să fie o tortură pentru angajații și colaboratorii săi.

Blonda pune dorința sa acerbă de a se întoarce rapid la proiectele sale pe seama noii investiții pe care a făcut-o în propria persoană.

De prea puține ori are timp și pentru ea, plăcerile și nevoile sale, astfel că, notează Ana Morodan, cel mai probabil, bucuria de a vedea că, în sfârșit, s-a pus pe ea pe primul loc o face să fie dornică de viață, de muncă și de noi realizări.

”Ei, acum că nu mai am burtă, că am avut toată viața, și am abdomen, chiar și lucrat și sculptat, am și nasul pe sus... Dar dincolo de ironii și sarcasme, a fost o procedură care a promis și s-a ținut de cuvânt că este nedureroasă, am avut norocul să fiu operată de un medic specializat pe genul ăsta de proceduri estetice. Mă simt foarte bine, ca de obicei, de fiecare dată când am o procedură chirurgicală și trebuie să stau în spital sau mă duc în concediu, am un spor de muncă de nu vă pot povesti. Ceea ce înseamnă că o asasinez pe Adelina, pe asistenții mei, pe secretara mea, pe toți oamenii cu care lucrez și mă organizez la rang de artă, nu știu de ce, poate vine din cauza faptului că subconștientul meu celebrează faptul că am făcut ceva pentru mine și că am găsit timp să fac ceva pentru mine și atunci e foarte vesel și cu dorință de muncă, ce să zic...”, a mai explicat Ana Morodan.