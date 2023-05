Ana Morodan și-a făcut curaj și a spus tot adevărul despre incidentul în care a fost implicată. A dezvăluit ce a consumat în dimineața în care polițiștii au prins-o în trafic, sub influența alcoolului și a substanțelor interzise

In articol:

Ana Morodan a avut probleme cu legea în luna martie a anului acesta. „Contesa Digitală” a fost prinsă de către polițiști în timp ce conducea sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

În mediul online și nu numai, s-a iscat o întreagă controversă în jurul acestui subiect, însă recent Ana Morodan a decis să discute despre incident.

Ana Morodan [Sursa foto: Facebook]

Ana Morodan a vorbit deschis despre incidentul în care a fost implicată

„Contesa digitală” a recunoscut faptul că acțiunile sale au fost greșite, deoarece putea să pună viața cuiva în pericol. Urmările ar fi putut să fie tragice. Însă, vedeta spune că oamenii au reacționat tocmai pentru că este o personalitate publică.

„Într-adevăr, consider că am greșit și pot să spun că sunt norocoasă că nu am lovit pe nimeni, că nu s-a întâmplat o nenorocire. Eu sunt singura persoană care suportă consecințele. Sunt oameni care comentează cu drobul de sare: ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi dat cu mașina peste copilul meu? Da, este corect. S-ar fi întâmplat ceva nașpa. Dat nu sunt singura persoană care conduce așa la volan. Sunt o persoană cu o imagine publică și e firesc să se creeze tam-tam”, a spus vedeta în exclusivitate pentru fanatik.ro.

Totodată, vedeta a precizat că nu era sub influența substanțelor interzise și nici nu băuse foarte mult. Ana Morodan spune că în ciuda a tot ceea ce s-a scris despre ea, nu a vrut să le răspundă oamenilor cu aceeași monedă și nici să ofere foarte multe explicații.

„Eu nu mă uit la ce scrie lumea despre mine. Nu mă pun să fac exhibiții, să răspund eu oamenilor, să mă cert cu ei, să le explic: măi, există diferență între drog și a lua un medicament prescris pe rețetă pe care îl iei, poate iei o pastilă în plus. Mie asta mi-a ieșit, benzodiazepină, care e substanță activă(...). Nu mi-a ieșit niciun fel de drog.

Eu nu mă droghez. Nici la alcool nu a ieșit un alcool cine știe cât, a ieșit 0,05, care a ieșit după o bere. E mai puțin decât o bere, pentru că da, într-adevăr, băusem dimineața chiar fix o bere”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă.

Cine a fost alături de „Contesa digitală” în tot acest scandal?

Ana Morodan susține că, deși este o persoană mai singuratică, a avut parte totuși de susținere în această perioadă grea, atât din partea prietenilor, cât și din partea unor personalități din mediul online.

„Au fost lângă mine, pe lângă prietenii mei, foarte mulți oameni din online, care și-au asumat să scrie lucruri pozitive, știind că vor fi atacați. De exemplu, Adelina Pestrițu, săraca de ea, mi-a zis să fiu puternică. Trebuia să intru la comentariul ei să îl șterg. Mi-a zis: „Nu îl șterge, că eu sunt lângă tine. Îmi asum”. Mno, și ea, săraca, au început să îi scrie că a luat patru la Bac, că ești o imbecilă. Chiar am primit foarte mult bine în această situație. Oamenii au fost foarte ok. Chiar vorbeam acum vreo trei zile cu agenția mea de branding. Măi, de ce îmi scriu toți să fiu tare, că o să trec și peste asta?”, a precizat Ana Morodan pentru sursa menționată.

De asemenea, Ana Morodan spune că, de fapt, a fost vorba de un burn-out și că are uneori episoade depresive.