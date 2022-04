Ana Morodan vrea să-și taie sânii. De ce a luat Contesa ”digitală” o astfel de decizie: ”Au ajuns până la buric”

In articol:

Ana Morodan este foarte cunoscută în mediul online, dar nu este străină nici publicului din fața micului ecran. Carisma, autoironia, energia și vorba multă, care o caracterizează, au făcut-o să fie foarte plăcută și foarte urmărită, acum fiind una dintre cele mai apreciate influencerițe, bloggerițe și femeie de afaceri.

Absolventă de drept, născută la Arad, Contesa ”digitală” și-a transformat viața radical odată cu mutarea în București, făcându-se remarcată prin stilul vestimentar excentric și bijuteriile foarte mari și foarte scumpe pe care le poartă.

Ana Morodan: ”Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor”

Acum, însă, spune ea, tot ce are și de ce tot se bucură este umbrit de o mare problemă de sănătate. La 37 de ani, deși mulți ar spune că Ana Morodan arată ca trasă prin inel, ea nu de aceeași părere.

Vedeta spune că în ultima perioadă a luat câteva kilograme în plus, iar asta, plus că este posesoarea unor sâni mari, a făcut-o să se confrunte cu dureri îngrozitoare de spate.

Pentru a scăpa de disconfortul creat, vedeta a apelat până acum la mai multe metode. Masajul pe care-l face săptămânal și terapiile alternative o ajută să se relaxze, însă, spune ea, nu o scapă definitiv de dureri. Astfel, a găsit soluția ideală, singura de altfel, crede ea, care să îi ia ”cu mâna” durerea de la nivelul coloanei vertebrale.

Ana Morodan se gândește serios să se lase pe mâna medicilor esteticieni pentru a-și micșora sânii.

Doar așa, pentru că este posesoarea unul decolteu generos, pe care și-l pune în valoare cu orice ocazie, ar putea să nu se mai confrunte cu problemele de sănătate de la nivelul spatelui. Unde mai pui că, subliniază ea, sânii ei sunt atât de mari încât nici nu se mai așează așa cum trebuie.

„ Am sânii mari, cred că o să îi tai că au ajuns până la buric! Am o inteligență, însă, peste medie. Dumnezeu mi-a dat multe, dar nu și grație. Așa sunt eu reală -boschetă! Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor. Fac masaj cu pietre de jad săptămânal. Sunt fan terapii care mă relaxează. Tocmai am fost numita bilă de către pietenul meu! Am luat și ceva kilograme!”, a spus Ana Morodan, conform Click.