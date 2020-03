Ana Pal, faimoasa care i-a dat un cap în plină figură războinicului Andrei Ciobanu la Survivor România, are o poveste de viață impresiontă, iar cel care avea să spună totul despre ea a fost chiar antrenorul, Florin Lupu.

”Ana nu o duce foarte bine din punct de vedere financiar și acceptă și, pe lângă meciurile la care participă, acceptă și alte locuri de muncă. Noi avem o convenție și încercăm să îi facem circa 5-6 meciuri pe an din care primește o bursă și mai găsește ea ceva de muncă, mai merge la curățenie, a lucrat la un restaurant ca ajutor de bucătar”, a povestit bărbatul la FanArena.

Ana Pal face parte dintr-o familie de opt frați, doi cu probleme locomotorii

Ana Pal provine dintr-o familie numeroasă, plină de probleme.”Are un copil, se numește Ștefan are 6 ani și locuiește în Bacău. Momentan stă cu fratele Anei, Pavel, și cu sora lor mai mică, în vârstă de 17 ani.

a mai povestit antrenorul faimoasei de la Survivor România.

Povestea lui Florin Lupu avea să fie confirmată și de Ana în direct la WOWbiz.ro, în urmă cu o zi!

Ana Pal a vorbit despre fratele ei aflat pe patul de moarte, dar și despre durerea care o cuprinde în momentul în care îl vede. ”Eu am mari probleme acasă, am doi frați foarte bolnavi de paraplegie. Așa s-au născut! Unul dintre ei este deja imobilizat la pat, iar medicii ne-au spus că mai trăiește un an! Are doar 22 de ani și se pare că dacă ai această afecțiune nu o duci mai mult de 23 de ani! De aceea, vă spun, îmi e greu, nu pot să mă uit la el cum moare! E cumplit să vezi așa ceva și să știi că apoi urmează și altcineva din familia ta să sufere la fel și să plece în altă lume așa de tânăr”, a povesitit, cu ochii în lacrimi, faimoasa de la Survivor România la emisiunea ”Ștafeta mixtă”!