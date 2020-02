Ana Pal a revăzut imaginile care au ajuns până și în presa britanică: momentul în care și-a ieși din fire și i-a dat un cap în gură Războinicului Andrei Ciobanu. Faimoasa a fost descalificată după acest moment care a cutremurat competiția din Republica Dominicană și a explicat că a fost provocată de Andrei și Andi să recurgă la acest gest extrem.

„Eu voiam să câștig acea recompensă pentru că voiam să știu ce se întâmplă cu copilul meu acasă și am zis că mănânc traseul. Până acolo totul a fost ok și acolo Andrei și cu Andi erau pe capul meu, în loc să mă concentrez el: „Nu dă Ana, nu reușește, nu poate, nu știe”. Nu era prima dată când făcea traba aceasta.”, a spus Ana Pal la Fan Arena.

Ana Pal a declarat în cadrul emisiunii Fan Arena că Andrei și Andi au fost împotriva ei încă de când a pășit în cadrul competiției pentru supraviețuire.

„De la pășirea mea acolo a fost un fel de..a a văzut că sunt o persoană puternică și a zis că poate reușește să mă scoată altfel. Și de-a lungul jocurilor am observat că are numai cu mine treaba asta. Aveau și cu Mihai, dar Mihai fiind băiat s-a putut abține.

Dar în ziua respectivă după ce am vrut să aflu ce se întâmplă acasă, am reacționat urât și a ieșit foarte nasol.

Când el se apropia spre mine, după cum se observă, el nu venea să mă consoleze, că am observat că cei din altă țară au spus asta. N-a fost așa. A trecut prin fața mea și a început să facă gen: „Eu greu, Ana, e greu” și m-am dat cu mingea spre el, m-am abținut. El s-a dat un pic pe spate ca să nu-l loves și când s-a întors îmi râdea mie în față. Regret foarte mult.”, a mai spus Ana Pal în cadrul Fan Arena de la Kanal D.

Giani Chiriță, despre gestul Anei Pal de la Survivor România

Giani Chiriță a fost prezent în cadrul emisiunii Fan Arena și a comentat momentul în care Ana Pal și-a ieșit din minți și i-a dat un cap în gură lui Andrei Ciobanu.

, a spus Giani Chiriță, după ce Ana a argumentat gestul regretabil de la Survivor.