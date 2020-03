În urmă cu mai bine de o lună, Ana Pal a devenit ținta unor reacții uluitor de vehemente venite de pe întreg mapamondul după ce l-a făcut KO pe Andrei Ciobanu la Survivor România. De la persoane de pe adresele de socializare până la cele care au comentat la articolul prezentat de celebra publicație ”Daily Mail”, care a relatat atacul ”faimoasei” la adresa rivalului său pe larg, toate au condamnat violența de care a dat dovadă luptătoarea în show-ul din Republica Dominicană.

Ana Pal și-a cerut iertare de la Andrei Ciobanu! ”Îmi pare rău pentru gestul făcut”

Totuși, la întoarcerea în țară, eliminată din competiție, Ana Pal avea să regrete ce a făcut și să spună că, totul a fost doar o reacție de moment. ”Nu am vrut să dau în Andrei, nu era plănuit așa ceva, dar el m-a tot enervat în timpul probei, spunea că nu pot să dau la țintă, că este greu la Survivor. În plus, de multe ori, m-a mai șicant și atunci chiar nu am mai rezistat. Îmi pare rău pentru gestul făcut, și îi cer iertare adversarului meu. Am plătit un preț mare ieșind din concurs și sper ca lumea să nu mă condamne la nesfârșit. M-am dus în show pentru copilul meu și cei doi frați bolnavi. Am vrut poate prea mult să câștig”, a dezvăluit faimoasa la emisiunea Ștafeta mixtă, difuzată pe WOWbiz.ro

În mod surprinzător însă, faimoasa a mai avut de o reacție, nu fizică, dar la nivel declarativ destul de virulent, la adresa unei colege de echipă.

Astfel, după eliminarea Grațielei de marți, Ana Pal a avut un atac dur la adresa Asianei Peng! ”A stat după funul Elenei să rămână în competiție. La început ele nu erau apropiate, dar când Asiana a văzut cât de bine este cântăreața văzută de public, s-a schimbat și ea în competiție. Dintr-odată, a început să fie numai pe lângă Elena, cam așa am văzut eu lucrurile cât am stat acolo. Se fac jocuri și joculețe peste tot”, a comentat luptătoarea la Ștafeta mixtă.