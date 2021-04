Ana Porgras a confirmat ce fel de relație are, de fapt, ea și Zanni de la Survivor România: „S-a înfiripat o...”

In articol:

Ana Porgras a fost una dintre cele mai veritabile concurente din tabăra Faimoșilor de la Survivor România. Ea a plecat acasă, după ce a fost nominalizată spre eliminare de Jador, care a crezut că propunând-o nimeni din echipa roșie nu pleacă acasă.

Iată că aceasta nu a avut susținerea telespectatorilor și a fost nevoită să părăsească Republica Domunicană.

Lui Jador nu i-a părut rău doar că a plecat una dintre cele mai bune coechipiere ale sale, ci și că a despărșit o „iubire”, după cum chiar el a spus în exclusivitate la WOWbiz.ro.

„Zanni și-a dat seama că îl iubește lumea în momentul în care a ieșit favorit. Eu am despărțit o iubire (n.r.- Ana Porgas și Zanni), așa s-a văzut la televizor și era normal să fiu penalizat de oameni. Au făcut foarte bine, dacă ei au crezut asta. S-au luat de mine un pic, nu are nimic.

Eu nu am crezut că Ana o să plece, am crezut că este votată, am crezut că noi toți de acolo suntem votați. La un moment dat toți ieșim și o să fie unul singur acolo, cu trofeul, și o să fie smecher”, a declarat Jador , imediat după ce a ieșit din competiția Survivor România.

Ana Porgras a dezvăluit cum s-a cunoscut cu Zanni, ce părere a avut despre el la început și cum a evoluat relația lor pe parcursul zilelor petrecute în jungla din Dominicană.

Ana Porgras, prima impresie despre Zanni. Ce a gândit fosta gimnastă când l-a văzut: „Doamne ferește”

Fosta Faimoasă a povestit că pentru prima dată l-a întâlnit pe Zanni la probele sportive și nu a știut ce să creadă despre el, ci l-a judect după imagine. Nu s-a așteptat nicio clipă ca relația lor să evolueze astfel. Ana Porgras a explicat că între ea și Zanni s-a înfiripat o perietenie foarte frumoasă, care a venit natural și a rămas plăcut impresionată de modul în care tânărul gândește, deși are doar 24 de ani.

Ba mai mult, ea spune că amândoi sunt cam pe aceeași lungime de undă și tocmai din această cauză se înțeleg atât de bine.

„Ne-am cunoscut la probele sportive, înainte de a pleca în Dominicană. În prima fază, când l-am văzut, am spus: „Doamne ferește! Ce este cu el?!”. Când îl vezi prima dată, ai tendința să îl judeci după aparențe. Apoi, ne-am mai întâlnit la analize, la filmările pentru show și am mai stat de vorbă. Am avut ocazia să îmi dau seama cum gândește. Chiar dacă are doar 24 de ani, este foarte matur în gândire, este drept, realist. Asta ne-a apropiat, mie îmi place să am în jur oamenii care gândesc sănătos. S-a înfiripat o prietenie care a venit natural(...) În timpul showului mi s-a confirmat că gândim cumva la fel” a declarat Ana Porgras, pentru viva.ro.

Ana Porgras: „ N-am cum să nu m ă gândesc la el”

Atât telespectatorii, cât și ceilalți concurenți de la Survivor România au văzut apropierea dintre Ana Porgras și Zanni. Cei doi se sprijineau reciproc și se ajutau cel puțin din punct de vedere psihic. Când unul simțea că nu mai poate celălalt îl încuraja. Chiar și atunci când a plecat, fosta gimnastă s-a gândit tot la el, iar acum este una dintre cele mai mari susținătoare ale faimosului și îl așteaptă acasă, pentru că este convinsă că prietenia lor va continua și în România.

„Când am plecat, i-am lăsat porția mea de orez, pentru că nu apucasem să mănânc înainte de consiliul de eliminare și, când am fost să îmi iau ghiozdanul, i-am dat-o.(...) N-am cum să nu mă gândesc la el, pentru că mă uit la emisiune și nu este niciun secret că îl susțin. Mi-e dor de momentele în care eram acolo, da, și de el ”, a mai spus fosta gimnastă, pentru aceeași sursă citată.