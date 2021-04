In articol:

Ana Porgras a făcut primele declarații după ce a părăsit Survivor România 2021. Ce spune fosta concurentă despre competiția fenomen de la Kanal D?!

Ana Porgras a părăsit Survivor România

Drumul în competiția Survivor România a luat sfârșit pentru Ana Porgras. Publicul a fost cel care a decis ca fosta gimnastă să pleace acasă.

Faimosa a fost nominalizată de Jador și de Sebastian Chitoșcă.

Ana Porgras, cu ochii în lacrimi după ce a părăsit competiția Survivor România! Primele declarații ale Faimoasei: "Îmi este destul de greu"[Sursa foto: Instagram]

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România.

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a spus Ana Porgras.

În urmă cu doar câteva ore, pe contul său de socializare, Ana Porgras a făcut primele declarații despre experiența Survivor România.

"Nu știu dacă au sens cuvintele.. Nu cred. Cred că lucrurile astea se simt.. Ați văzut și voi.. Îmi este destul de greu acum, dar am vrut să fac asta ca să vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care am avut-o din partea voastră și pentru toat mesajele pe care mi le-ați trimis. Vă iubesc tare mult", a declarat Ana Porgras.

Ana Porgras[Sursa foto: Instagram]

În continuare, Faimoasa a mai scris un mesaj neașteptat. Se pare că Ana își dorește ca Zanni să fie marele câștigător Survivor România 2021. Fosta concurentă a postat mai multe fotografii cu el, iar la descriere a scris următoarele: "Fii puternic, băiatul meu! Tu ești campionul! Întotdeauana în sufletul meu! Vreau să îl văd pe Zannidache învingătorul, cel pe care nu îl dărâmă nimic!"